Kurz vor den abschließenden Gesprächsrunden der Sondierungspartner für eine Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen gibt es offenbar eine Annäherung beim Thema Asyl und Flüchtlinge. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf ein internes Sondierungspapier von Dienstagnacht, dass die Grünen sogenannte Aufnahme- und Entscheidungszentren für Asylbewerber akzeptieren. Strittig ist demnach aber noch, ob abgelehnte Asylbewerber von dort aus auch wieder in ihre Heimat zurückgeführt werden, wie die Union fordert.



Bisher gibt es in Bayern in Manching, Ingolstandt und Bamberg solche Zentren. In den von Pro Asyl stark kritisierten Einrichtungen sollten zunächst vor allem Asylbewerber aus solchen Herkunftsregionen untergebracht werden, die eine nur geringe Aussicht auf Asyl haben – etwa aus Balkanstaaten.



Familiennachzug für Menschen mit subsidiärem Schutz Wer bekommt subsidiären Schutz? Wer weder Anspruch auf Asyl hat noch nach Genfer Konvention als Flüchtling anerkannt wird, kann dennoch Schutz erhalten. Bedingung für diesen sogenannten subsidiären Schutzstatus ist, dass ihm in seiner Heimat die Todesstrafe, Folter, unmenschliche Behandlung oder Gefahr durch einen Krieg oder Bürgerkrieg droht. Die Betroffenen erhalten eine Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr, die verlängert werden kann. Seit Einführung des Asylpakets II im März 2016 wird auch Syrern überwiegend dieser Status zugesprochen. Weitere Herkunftsländer, für die dieser Status gewährt wird, sind Afghanistan, Irak, Eritrea und Somalia. Nach Angaben des Innenministeriums waren zum 1. August 2017 insgesamt etwa 177.000 Ausländer mit subsidiärem Schutz in Deutschland. Familiennachzug Wer die Erlaubnis bekommt, seine Familie nachzuholen, dem dürfen Ehepartner und minderjährige ledige Kinder folgen; bei Minderjährigen die Eltern. Den Antrag muss man spätestens drei Monate nach seiner Anerkennung als Asylberechtigter stellen – weitere Vorbedingungen gibt es für Asylberechtigte nicht. Wer nicht das Recht auf einen privilegierten Familiennachzug hat, muss nachweisen, dass er den Lebensunterhalt sichern kann, ausreichend Wohnraum zur Verfügung hat und der nachfolgende Partner etwas Deutsch kann. Menschen unter subsidiärem Schutz dürfen ihre Familien seit März 2016 gar nicht mehr nachholen – nach bisheriger Rechtslage bis März 2018.

Keine Einigung konnten CDU, CSU, FDP und Grüne bisher erwartungsgemäß über einen Richtwert bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus humanitären Gründen erzielen. Die Union beharrt auf einer Obergrenze für die Aufnahme von Menschen aus humanitären Gründen in Deutschland von maximal 200.000 Menschen jährlich. Die FDP will einen Korridor von 150.000 bis 250.000. Die Grünen lehnen beides ab und verweisen auf das Grundrecht auf Asyl, das mit einer Obergrenze unvereinbar ist.



Flüchtlingsschutz Subsidiärer Schutz Statt "subsidiär" könnte man auch "behelfsmäßig" sagen. Das Recht kommt dann zum Einsatz, wenn weder Asylrecht noch Flüchtlingsschutz gewährt werden können, die Person aber dennoch "schwer wiegende Gefahren für Freiheit, Leib oder Leben drohen", wie es das BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) formuliert. Das wäre beispielsweise eine drohende politische Verfolgung. Allerdings werden nur Gefahren berücksichtigt, die dem Antragsteller in dem Land drohen, in das er abgeschoben werden soll. Aufenthalt aus humanitären Gründen Öffentliches Interesse, dringende humanitäre oder persönliche Gründe können dazu führen, dass einem Asylbewerber vorübergehend eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. Dringende persönliche Gründe liegen z.B. vor, wenn die Person eine Operation durchführen muss, die im Heimatland nicht möglich ist oder ein Familienmitglied, das schwer erkrankt ist, gepflegt werden muss. Ein erhebliches öffentliches Interesse besteht beispielsweise dann, wenn die betroffene Person als Zeuge in einem Gerichtsverfahren erscheinen soll. "Dublin-Fälle" In sogenannten "Dublin-Fällen" werden die Asylgründe nicht geprüft, weil ein anderer europäischer Staat zuständig ist. Die Betroffenen werden dann in den jeweiligen Staat abgeschoben und sollen dort ihr Asylverfahren erhalten. Laut Pro Asyl geht jede fünfte Abschiebung von Deutschland nach Italien. Unter dem Strich begünstigt das Dublin-System die Flüchtlingsabwehrpolitik der Bundesrepublik, kritisiert die Flüchtlingsorganisation: In mehr als 3.000 Fällen habe eine Überstellung ins EU-Ausland stattgefunden, während Deutschland mit rund 1.500 Flüchtlingen nur knapp halb so viele über das Dublin-System aufgenommen hätte.

Strittig ist auch, ob der Familiennachzug für Flüchtlinge mit begrenztem Schutzstatus über März 2018 hinaus beschränkt bleibt, wie es die Union fordert. Die Grünen lehnen auch das ab. Hintergrund sind auch unterschiedliche Standpunkte bei der Frage, wie viele Angehörige nach Deutschland kommen würden. Wie am Mittwoch aus Teilnehmerkreisen zu erfahren war, geht die CSU davon aus, dass bis zu 750.000 Familienangehörige nachziehen könnten. Sie widerspreche damit allen bekannten Studien, hieß es. Der CDU-Politiker Volker Kauder sprach von 300.000 Menschen, die nachkommen könnten, wenn alle Flüchtlinge mit begrenztem Schutzstatus ihre Familien nachholen dürften. Grünen-Politikerin Claudia Roth geht von 50.000 bis 70.000 Menschen aus.

Die Streitfragen sollen in der Schlussrunde der Sondierung für die mögliche, Jamaika genannte Koalition am Donnerstagabend geklärt werden. Zu den offenen Punkten zählt auch die Ausweitung der Liste der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten auf die Maghreb-Länder, was die Grünen ablehnen.

Einig ist man sich bereits darin, gezielt Fachkräfte für den deutschen Arbeitsmarkt anzuwerben. "Hochqualifizierte wollen wir kontingentiert nach klaren Kriterien wie Qualifikation, Alter, Sprache, Anforderungen des Arbeitsmarktes einladen", heißt es in einem Sondierungspapier der Experten von CDU, CSU, FDP und Grünen.