Die Sondierungsgespräche von CDU, CSU, FDP und Grünen sind in die letzte Runde gestartet. Am Vormittag beraten die Parteien zunächst in getrennten Sitzungen, ab mittags kommen die Verhandlungsführer der Jamaika-Parteien zu Beratungen zusammen. Am Nachmittag beginnen die letzten Sondierungen in großer Runde. Es wird erwartet, dass sich die Gespräche bis spät in die Nacht zum Freitag hinziehen. Danach wird feststehen, ob es zu offiziellen Koalitionsverhandlungen der Jamaika-Parteien kommt – oder nicht.

Erwägt wurde aber auch, die Sondierungsgespräche zu verlängern. Wenn die Liberalen das Gefühl hätten, "dass dann ernsthaft und seriös mit dieser zusätzlichen Zeit umgegangen wird, dann werden wir uns einer Verlängerung nicht verweigern", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann. Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) ist dagegen. "Wenn man nach drei Wochen Verhandlungen nicht sagen kann, dass man ein stabiles Regierungsbündnis miteinander eingehen kann, dann helfen auch drei weitere Tage nicht weiter", sagt sie der Rheinischen Post.

Wie schon seit Beginn der Sondierungen machten die Parteien deutlich, dass die Verhandlungen auch scheitern können. FDP-Politiker Buschmann sieht die Chancen für Jamaika bei "fifty-fifty". Dem schloss sich Entwicklungsminister Gerd Müller an. CDU-Sondierer Daniel Günther zeigte sich optimistischer. "Ich rechne definitiv mit einer Einigung. Ich kann mir schlichtweg nichts anderes vorstellen", sagte der schleswig-holsteinische Ministerpräsident im Deutschlandfunk.



Grüne machen Angebot für Schadstoffausstoß von Autos

Zu den letzten strittigen Punkten zählen neben der Reduzierung oder Abschaltung von Kohlekraftwerken auch der Familiennachzug für Flüchtlinge sowie der Abbau des Solidaritätszuschlags und die Vorratsdatenspeicherung. Immerhin seien sich alle Seiten einig, die solide Haushaltspolitik mit der "Schwarzen Null" fortzusetzen, sagt CDU-Generalsekretär Peter Tauber.





Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter legte ein neues Angebot vor, um den Streit um Schadstoffminderungen bei Autos beizulegen. Es gehe darum, die Klimaziele einzuhalten und für saubere Städte zu sorgen, sagte Hofreiter in der ARD. "Wir sind dort durchaus kompromissbereit, was die Methoden angeht, aber nicht die Ziele". So könnte man die Benzin- und die Diesel-Steuer einander angleichen. "Wir glauben, dass es das einfachste wäre, das beides nach CO2 zu bemessen".

Schwierig sind die Verhandlungen auch, weil die Wünsche der vier potenziellen Partner mehr kosten als Geld da ist. Die Unterhändler von CDU, CSU, FDP und Grünen gehen inzwischen von einem Finanzspielraum für die kommenden vier Jahre von 35 bis 40 Milliarden Euro aus. Wie Grünen-Politiker Jürgen Trittin am Mittwochabend nach den Beratungen zu den Finanzen sagte, habe der geschäftsführende Finanzminister Peter Altmaier (CDU) wie erwartet "noch ein paar Milliarden gefunden". Von anderen Teilnehmern der Beratungen hieß es, man habe lediglich über verschiedene Szenarien geredet, eine feste Zahl sei nicht genannt worden.