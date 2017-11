Die Grünen haben der CSU bei den Jamaika-Sondierungsgesprächen ein Kompromissangebot in der Flüchtlingspolitik gemacht. Die von der Union geforderte Begrenzung auf 200.000 Flüchtlinge pro Jahr solle als atmender Rahmen gelten, heißt es in dem Dokument, aus dem die ARD und die Nachrichtenagentur Reuters übereinstimmend zitieren. Seit der Wiedervereinigung sei diese Zahl nur in fünf Jahren überschritten worden.

Allerdings gelte ihr Angebot nur, wenn sich auch die CSU bewege. Besonders umstritten ist die Frage nach dem Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus. Der war mit dem Asylpaket II vom März 2016 für zwei Jahre ausgesetzt worden. Die Union fordert bislang, diese Einschränkung auch über den März 2018 hinaus zu verlängern. Die Grünen schreiben in ihrem Kompromisspapier nun allerdings, dass der Familiennachzug für die sogenannten subsidiär Schutzbedürftigen nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden dürfe.

Außerdem heißt es, dass das Grundrecht auf Asyl keine Obergrenze kenne. "Wir werden es weder infrage stellen noch aushöhlen."

Am Sonntag wollen Union, Grüne und FDP die vor mehr als vier Wochen begonnenen Sondierungsgespräche für eine mögliche Jamaika-Koalition abschließen. Neben Umweltthemen ist vor allem die Flüchtlingspolitik ein Streitpunkt, bei dem es bislang keine Einigung gibt.

Laut Verhandlungskreisen will neben den Grünen auch die FDP ein "letztes Kompromissangebot" vorlegen. Wer Arbeit habe, seine Familie ernähren könne und integriert sei, solle über das Einwanderungsgesetz einwandern und auch hier bleiben können, hieß es. Bis zur Wirkung dieses Einwanderungsgesetzes bleibe der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus für weitere zwei Jahre ausgesetzt. Die 500.000 anerkannten Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention seien davon ohnehin nicht betroffen.

Ursprünglich sollten die Sondierungsgespräche in der Nacht zu Freitag beendet werden. Weil aber erneut keine Einigung bei den zentralen Streitpunkten gelang, wurde eine Verlängerung der Beratungen bis Sonntagabend vereinbart. Bis dahin soll nun entschieden werden, ob eine Jamaika-Koalition möglich ist oder nicht.