Auf einer kurdischen Demonstration in Düsseldorf ist es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Teilnehmern und der Polizei gekommen. Viele Demonstranten schwenkten nach Polizeiangaben verbotene Fahnen mit dem Abbild des PKK-Führers Abdullah Öcalan. Als der Demonstrationszug daraufhin gestoppt wurde, seien Einsatzkräfte mit Gegenständen beworfen und mit Fahnenstangen attackiert worden, sagte eine Sprecherin. Die Beamten setzten Pfefferspray ein, mehrere Demonstranten wurden vorübergehend festgenommen. Laut Augenzeugenberichten hatte die Polizei zuvor mehrmals dazu aufgerufen, die verbotenen Fahnen einzurollen.

Die PKK kämpft im Südosten der Türkei für mehr Autonomie der dort lebenden Kurden. Sie wird in Deutschland, der EU und der Türkei seit Langem als Terrororganisation eingestuft. Das Bundesinnenministerium hatte die Liste verbotener PKK-Symbole im März überarbeitet. Unter anderem wurde dabei untersagt, Öcalan-Porträts öffentlich zu zeigen. Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hatte die gängige Rechtspraxis per Eilverfahren am Freitagabend noch einmal bestätigt.

Mitte September hatte eine Kundgebung von Kurden in Köln viel Empörung in der Türkei ausgelöst, weil dort Bilder von Öcalan gezeigt wurden. Das türkische Außenministerium kritisierte damals, die deutschen Behörden hätten mit der Genehmigung der Veranstaltung der "Verbreitung von Terrorpropaganda" durch PKK-Unterstützer Vorschub geleistet. Als Reaktion wurde der deutsche Botschafter in Ankara einbestellt.