FDP und Grüne haben sich in den Sondierungsgesprächen über eine mögliche Jamaika-Koalition nicht weiter angenähert. FDP-Chef Christian Lindner hielt seinen Verhandlungspartnern von den Grünen per Bild-Zeitung vor, mit ihrer Flüchtlingspolitik in der Bevölkerung nicht mehrheitsfähig zu sein. Die Grünen-Position sei "ein Konjunkturprogramm für die AfD", sagte er.

Auch in Fragen der Verkehrspolitik wandte Lindner sich gegen die Grünen. Mit der FDP werde es keine Fahrverbote für Diesel geben. Man müsse sich "notfalls bei noch strengeren EU-Grenzwerten mehr Zeit lassen". Er sagte weiterhin, die Luft sei "schon so gut".

Im Gegensatz dazu bezeichnete der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Gesprächsatmosphäre am Rande der Verhandlungen als angenehm: "Das Klima ist immer noch gut". In den Beratungen sprachen sich alle Seiten dafür aus, in einem Jamaika-Bündnis die Kommunen und strukturschwachen Regionen stärker zu unterstützen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen sagte, alle Seiten seien sich einig, dass mehr Wohnungen entstehen müssten: "Das war schon ein ziemlicher Konsens." Auch er beschrieb die Atmosphäre als "gut und konstruktiv".



Flüchtlingspolitik von der Tagesordnung genommen

Beim Thema Landwirtschaft kam es nach Angaben aus Teilnehmerkreisen allerdings zum Konflikt zwischen CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer und dem Grünen-Politiker Robert Habeck. Der Umweltminister in der schleswig-holsteinischen Jamaika-Koalition habe dafür plädiert, zunächst keine gemeinsamen Agrar-Leitlinien zu Papier zu bringen. Daraufhin habe Scheuer ihm eine destruktive Verhandlungsführung vorgeworfen. Habeck ist Verhandlungsführer der Grünen beim Thema Landwirtschaft.

Die Spitzen von CDU, CSU, FDP und Grünen hatten den Knackpunkt Migration und Flucht vor den Verhandlungen am Mittwoch von der Sondierungs-Tagesordnung genommen und zur Chefsache gemacht. Die Parteichefs seien sich einig, dass die Hürden beim diesem Thema nur in ganz kleiner Runde beiseite geräumt werden könnten, war in Berlin zu erfahren. Mit der Verschiebung soll verhindert werden, dass die Verhandlungen zu den übrigen Sachthemen ausgebremst werden.

Am Donnerstag wollen die Unterhändler über die Themen "Außen, Verteidigung, Entwicklungszusammenarbeit, Handel" und "Familie, Frauen, Senioren, Jugend" diskutieren.