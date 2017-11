Er schrieb die Papiere für Parteitage, das Gerüst des Wahlprogramms, entwarf eine Wahlstrategie – er vermittelte in den Diskussionen um die richtige Plakatkampagne. Es fiel kaum eine Entscheidung der Linken, die nicht zuvor über den Schreibtisch von Matthias Höhn ging. Im Wahlkampf trat der Parteimanager auch selbst an die Mikrofone – die Linke hat zwar einen riesigen Bundesvorstand, am Ende ist aber doch jede Kraft im Einsatz. Fünf Jahre lang hat der Sachsen-Anhalter seinen Job als Bundesgeschäftsführer der Linken still im Hintergrund gemacht, neben seinem Mandat im Magdeburger Landtag.

Bis zur Bundestagswahl ging das alles gut. Nun legt er sein Amt nieder. Denn es brechen in der Linken all die Gräben auf, die in den vergangenen Monaten und Jahren nur provisorisch zugeschüttet wurden. Es werden die nervigen Reibflächen sichtbar, wegen der bereits eine Reihe Bundestagsabgeordneter auf eine erneute Kandidatur verzichtet hatte.

Wenn sich ein Parteimanager zurückzieht, ist der Zeitpunkt immer falsch. Die Partei kann sich zwar damit trösten, dass die Bundestagswahl mit einem geringfügigen Stimmenzuwachs noch einmal glimpflich überstanden ist. Doch schon 2021 wird das gänzlich anders aussehen: Die einst opulente Wählerschaft im Osten wird weiter weggestorben sein, die Zuwächse an Jungwählern im Westen und den Städten können das nur zum Teil ausgleichen. Wie sich die Linke halten will, ist eine unbeantwortete Frage.

Tilman Steffen Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Die Partei steht zudem vor der Aufgabe, sich neu zu erfinden: Die Oppositionsführerschaft im Bundestag ist dahin, seit sich Martin Schulz mit der SPD entschied, die begonnene Wahlperiode in der Opposition zu verbringen. Die Linke ist jetzt hinter AfD und FDP gerutscht, nur die Grünen-Fraktion ist noch kleiner. Das wirft die Frage auf, wozu es eine ganz linke Opposition neben der SPD überhaupt braucht. Denn in der Sozialpolitik ist man sich traditionell nah. Die Extremismen der Linken in der Sicherheits- und Außenpolitik schrecken dagegen linke Wähler eher ab. Es liegt nahe, dass sie sich der SPD zuwenden, statt einer Partei, die die Nato infrage stellt und Putin nicht für die Annexion der Krim verurteilen will.

Die Klärung all dieser Fragen und Probleme zu steuern, ist in einer stark segmentierten Partei wie der Linken eine gewaltige Aufgabe. Wenn dann noch Diskrepanzen in der obersten Führungsriege hinzukommen, kann der Job des obersten Parteimanagers zum Himmelfahrtskommando werden. Höhn erduldete still, dass der Parteivorstand die von ihm entworfene Wahlstratregie in weiten Teilen umschrieb. Brav wie ein Parteisoldat verteidigte er die Alleingänge der Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht. Auch, als sie in Interviews rechtskonservative Töne anschlug, auch noch, als sie an ihm vorbei ihren persönlichen Wahlkampf organisierte.

Nach der Bundestagswahl zeigte sich auf einer Klausur der Linksfraktion, wie tief die Gräben sind – dass die Fraktions- und Parteichefs kaum noch miteinander sprechen. Statt sich aber zusammenzusetzen und eine gemeinsame Linie zu finden, ließen sich die Spitzenleute erneut an Höhn aus. Die erhobenen Vorwürfe, die eine Konfliktpartei nicht ausreichend gegen die Angriffe der anderen verteidigt zu haben, waren für ihn zuviel.

Gut für Höhn, dass er das nicht mehr nötig hat. Sein neu errungenes Bundestagsmandat wird ihn auslasten. Der Linken-Spitze sollte sein Abgang allerdings ein Warnsignal sein. Eine Partei, die sich in Selbstbeschäftigung ergeht, statt drängende Probleme zu lösen, wird keiner mehr wählen. Höhns – noch unbekannter – Nachfolger ist nicht zu beneiden.