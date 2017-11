Die SPD soll ein neues Grundsatzprogramm bekommen. Das geht aus einem Leitantrag hervor, den die Parteispitze am Montag verabschieden will. Der Entwurf lag der Deutschen Presse-Agentur vorab vor. Anfang Dezember soll der Entwurf dem Parteitag vorgelegt werden. Die Arbeit an dem Grundsatzprogramm soll nach dem Ende des Erneuerungsprozesses "Kompass 2018" beginnen, der bis Ende 2018 dauern soll.

Die SPD will mit einem neuen Grundsatzprogramm demnach ihr Selbstverständnis als Volkspartei konkretisieren und alte Wahrheiten hinterfragen. Bei der Bundestagswahl 2017 hatte die Partei mit nur 20,5 Prozent ihr bisher schlechtestes Ergebnis erzielt. "Auf der Grundlage dieser programmatischen Klärung soll nach dem außerordentlichen Parteitag 2018 ein Prozess zur Erarbeitung eines neuen Grundsatzprogramms eingeleitet werden", heißt es in dem Antrag. Das aktuelle Parteiprogramm stammt aus dem Jahr 2007.

"Darüber hinaus werden wir die Beteiligung der Mitglieder bei Personalentscheidungen auf Bundesebene ermöglichen.", heißt es in dem Antrag. In der SPD wird derzeit die Idee diskutiert, Mitglieder ab 2019 direkt über den Parteivorsitz abstimmen zu lassen. Dafür wären allerdings Änderungen an der Satzung und im Parteienrecht notwendig. Führende SPD-Politiker wie Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz hatten diese Idee wegen der rechtlichen Probleme bereits abgelehnt. Zudem wäre es problematisch, wenn der Vorsitzende direkt von der Basis, seine Stellvertreter aber vom Parteitag gewählt würden.



Mehr Frauenförderung und Beteiligung

In das überarbeitete Strategiepapier wurden auch der Wunsch aus der Parteispitze aufgenommen, Frauen mehr zu fördern. Darauf hatte vor allem Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gedrungen, die den vorherigen Entwurf an dieser Stelle als "ungenügend" kritisiert hatte. Der Entwurf sieht vor, eine Stabstelle für Gleichberechtigung beim Generalsekretär einzurichten. "Dadurch wollen wir besser gewährleisten, dass alle Themen auch aus der Perspektive von Frauen beleuchtet werden, Veranstaltungen nicht allein von Männern bestritten werden", heißt es in dem Papier.

Zwar habe die SPD bereits funktionierende Instrumente wie die Quote: "Doch das reicht nicht, Frauen auf allen Ebenen an Entscheidungsprozessen zu beteiligen." Es hatte Kritik an Parteichef Martin Schulz gegeben, weil Schlüsselposten nach dem Absturz auf 20,5 Prozent bei der Wahl vor allem an Männer gingen.



Bei einer Regionalkonferenz am Sonntag in Nürnberg bekräftigt SPD-Chef Martin Schulz außerdem erneut, dass seine Partei im Falle eines Scheiterns der Jamaika-Sondierungen nicht als Regierungspartner für CDU und CSU zur Verfügung steht. "Der Wähler hat die große Koalition abgewählt", so Schulz.

Die Parteispitze will am Montag außerdem über die Postenverteilung für den Neuanfang beraten. Schulz will erneut als Parteichef antreten. Thorsten Schäfer-Gümbel, Ralf Stegner, Schwesig und Scholz wollen ihre Vizeposten behalten. Die Ministerpräsidentin aus Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, und die bayerische Landeschefin Natascha Kohnen bewerben sich für die übrigen zwei Stellvertreterposten.



Schulz hatte Ende Oktober bereits eine grundlegende Reform der SPD angekündigt. Am Samstag war bereits bekannt geworden, dass Schulz den SPD-Vorstand von 35 auf 45 Mitglieder und das Parteipräsidium von zehn auf 15 Plätze vergrößern will. Dadurch sollen mehr junge Parteimitglieder die Möglichkeit bekommen, sich zu beteiligen. Die Parteiführung soll so diverser werden.