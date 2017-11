Die rechtspopulistische Partei Pro Deutschland löst sich laut Beschluss ihrer Bundesversammlung auf. In einem Statement rief die Partei bisherige Mitglieder und kommunale Mandatsträger dazu auf, sich der Alternative für Deutschland (AfD) anzuschließen. Man wolle die politischen Ziele der Partei künftig in der AfD verfolgen.

Als Grund für die Entscheidung gab die Partei vor allem den Einzug der AfD in den Bundestag an. Dieser markiere einen Einschnitt in der deutschen Geschichte. Es gelte, "die AfD stark zu machen, statt sie durch Konkurrenzkandidaturen bei Wahlen zu schwächen". Ein weiterer Grund seien Absprachen mit rechtspopulistischen Parteien in anderen europäischen Staaten, die in Deutschland keine Parteien mehr unterstützten, die bei Wahlen mit der AfD konkurrierten.



Bei der letzten Bundestagswahl war die Partei nicht angetreten. Über interne E-Mails rief sie aber Leser dazu auf, sie sollten im Wahlkampf "Merkel die Tour versauen". Bei der Bundestagswahl 2013 hatte sie nur 0,2 Prozent der Stimmen erhalten.

Die Ursprünge der rechtspopulistischen Splitterpartei liegen in der islamfeindlichen Initiative Pro Köln. Diese erregte mit ihrer Agitation gegen einen Moscheebau in Köln Aufsehen und zog 2004 in den Stadtrat ein. Mitglieder des Vereins waren 2005 maßgeblich an der Gründung von Pro Deutschland beteiligt.

Den einzigen Landesverband gründete die Partei mit Pro Berlin in der Hauptstadt. 2011 verfehlte sie dort mit 1,2 Prozent den Einzug ins Abgeordnetenhaus. Im Jahr 2012 demonstrierten mehr als 1.000 Menschen gegen eine von Pro Deutschland organisierte Tour durch "Berliner Brennpunkte", bei der die Partei Mohammed-Karikaturen vor Berliner Moscheen zeigte.