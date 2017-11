Jamaika ist gescheitert, nun sind drei verschiedene Szenarien denkbar: eine große Koalition, eine Minderheitsregierung und eine Neuwahl. Diese Möglichkeiten und auch die Folgen des Scheiterns der Sondierungsgespräche werden in der Politik unterschiedlich bewertet.

Kanzlerin Angela Merkel will sich noch am Montag mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen und über das weitere Vorgehen beraten. Steinmeier ist gegen eine Neuwahl. Es wird vermutet, dass er auf die SPD einwirken wird, um sie zu verhindern: Rechnerisch ist eine große Koalition möglich. Das haben führende Politiker der Sozialdemokraten aber immer wieder ausgeschlossen. Parteivize Ralf Stegner sagte auch nach dem Abbruch der Gespräche: "Die Ausgangslage für die SPD hat sich nicht verändert. Wir haben kein Mandat für eine erneute große Koalition". Er hält die Ära Merkel für beendet: "Sie ist definitiv gescheitert." Aber auch ohne Merkel werde die SPD keine große Koalition eingehen.

Gescheitere Sondierung - »Wir müssen nun mit den Tatsachen umgehen« Es sei nicht gelungen, Sondierungsgespräche erfolgreich abzuschließen. Sie werde alles tun, damit Deutschland auch durch diese schwierigen Wochen gut geführt werde, so die geschäftsführende Bundeskanzlerin. © Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) sieht dagegen noch eine Möglichkeit für eine neue große Koalition. "Es kann sein, dass es Gespräche in der SPD gibt", sagt Tillich. Es habe von Anfang an in der SPD eine Debatte gegeben, ob die klare Absage an Koalitionsgespräche mit der Union richtig gewesen sei. Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kündigte an, erneut Gespräche mit der SPD suchen zu wollen. Allerdings habe er da wenig Hoffnung.



Die FDP teilte mit, weder Neuwahlen noch den Gang in die Opposition zu fürchten. "Wir werden eine putzmuntere Opposition machen", sagte Generalsekretärin Nicola Beer dem ZDF.



Die Vorsitzende der Linken, Katja Kipping, forderte eine Neuwahl. Eine Fortsetzung der großen Koalition könne sich "niemand ernsthaft wünschen", sagte Kipping der Berliner Zeitung. Neuwahlen seien die demokratisch angemessene Konsequenz. "Und sie werden zeigen, dass das System Merkel nicht mehrheitsfähig ist."

Geplante Absage der FDP?

Die Grünen bedauerten, dass die bereits ausgehandelten Kompromisse beim Klimaschutz nun nichtig seien. Das sei ein "harter Schlag", weil ein Kohleausstieg überfällig sei, sagte die Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock aus der Grünen-Sondierungsgruppe. Gut sei aber, dass das ganze Land darüber diskutiert habe, wie man sozialverträglich und mit Blick auf die Versorgungssicherheit aus der Stromgewinnung aus Kohle aussteigen könne. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann sagte, die Grünen seien in vielen Bereichen an die Schmerzgrenze und darüber hinausgegangen. Jamaika "hätte eine Koalition des Zusammenhalts werden können, gerade weil sie aus so unterschiedlichen Polen bestanden hätte".

Einige Grünen-Politiker warfen der FDP vor, das Scheitern geplant zu haben. Die Verantwortungslosigkeit der FDP lähme Deutschland in der EU, sagte der Europapolitiker Reinhard Bütikofer. "Deutschland hat auf absehbare Zeit keine Regierung, die in der Lage ist, mit den Franzosen, mit der Europäischen Kommission, mit all denjenigen, die verstanden haben, dass Europa jetzt einen Aufbruch braucht, gemeinsam nach vorne zu gehen."

Auch der ehemalige CSU-Vorsitzende Erwin Huber sagte, die Folgen des Scheiterns seien "schlecht für Deutschland, das damit nicht mehr Stabilitätsanker in Europa ist". Dies werde auch Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, weil sie Investoren verunsichert.