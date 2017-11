Jamaika wird sehr überschätzt. Nicht erst seit den Zeiten von Bob Marley haftet der Karibikinsel der Ruch von verwegenem Abenteuer, Marihuana und wilder Musik an. Dabei ist das Eiland in Wahrheit von schweren sozialen und wirtschaftlichen Problemen, Drogenmissbrauch, Massentourismus und einer der höchsten Kriminalitätsraten der Welt gezeichnet. Keine Spur von Tropenparadies.

Auch die Möchte-ungern-Jamaikaner in Berlin befinden sich nach drei Wochen quälender Sondierungen in einem alles andere als paradiesischen Zustand. Eher machen sie den Eindruck von Ehepartnern, die die Scheidung vor oder schon hinter sich haben. Statt Vertrauen aufzubauen, die Grundlage jeder auch politischen Partnerschaft, ist fast jede Äußerung eines oder einer der Beteiligten von tiefem Misstrauen gekennzeichnet.

Wie sollte es anders sein bei vier Parteien, die sich in Wahrheit ziemlich fremd bis zerstritten sind? Sie verbindet inhaltlich und auch persönlich wenig. Nicht nur CSU und FDP mit den Grünen und umgekehrt, genauso Angela Merkel mit Horst Seehofer – in zentralen Fragen jedenfalls.

Auch die FDP und ihr Vorsitzender Christian Lindner begegnen der Union mit großen Vorbehalten. Die Liberalen haben nicht vergessen, wie schlecht CDU und CSU sie in der vermeintlichen schwarz-gelben Liebesbeziehung 2009 bis 2013 behandelt haben – bis zur Zwangsscheidung durch die Wähler. Das sitzt tief.



Vertrauen fehlt

Deshalb spielt Lindner nicht nur mit dem Gedanken an eine Neuwahl. Er ist entschlossen, sich nicht noch einmal in eine Koalition zu begeben, die unter einem schlechten Stern steht. Zurecht.

Verstehen kann man deshalb, dass insbesondere FDP und Grüne bemüht sind, schon in den vorbereitenden Sondierungsgesprächen möglichst viele Detailfragen zu klären, bevor es überhaupt – wenn – in Koalitionsverhandlungen geht. Aber es ist dennoch der falsche Weg. Zunächst müssten die potenziellen Regierungspartner, wie es in Sondierungen eigentlich üblich ist, nach einer gemeinsamen Vertrauensgrundlage trachten. SPD und CDU machen das in Niedersachsen als ungewollte Partner gerade vor. Und sie müssten eine verbindende Idee suchen für ihr angestrebtes (genauer: vom Wähler und der SPD durch deren Absage an eine neue große Koalition erzwungenes) Bündnis.



Was soll, was kann Schwarz-Gelb-Grün leisten? Was wären große, überwölbende Ziele für die nächsten vier Jahre? Was würde ihre Politik von der bisherigen schwarz-roten, einer schwarz-gelben oder einer schwarz-grünen unterscheiden? Darauf sind die vier Parteien bisher fast jede Antwort schuldig geblieben. Vermutlich, weil sie selbst keine haben.



Keine Lust mehr auf Jamaika

Je länger sich die Gespräche in den verschiedensten Zirkeln, die regelmäßigen "Geheimtreffen" der Parteispitzen und die sie begleitenden Medienschauspiele hinziehen, desto mehr bekommt man den Eindruck, dass hier nicht zusammenwächst, was nicht zusammenpasst. Auch die Bürger haben inzwischen diesen Eindruck. Sie verlieren laut Umfragen immer mehr die Lust auf Jamaika. Verständlich.

Stabil wäre im Übrigen auch ein schwarz-gelb-grünes Bündnis nicht, wenn es denn zustande kommt. Nach diesem Vorspiel schon gar nicht.



Die vier Parteien mit der amtierenden Kanzlerin an der Spitze sollten möglichst rasch Klarheit schaffen: Reicht es für Koalitionsverhandlungen – ja oder nein?

Schließlich gäbe es noch eine andere Möglichkeit, aus der verfahrenen Lage herauszukommen: Angela Merkel könnte eine Minderheitsregierung bilden. Das entspräche auch dem eigentlichen Sinn einer parlamentarischen Demokratie: Die Regierung steht den Abgeordneten gegenüber, sie muss sich für ihre Politik jeweils eine Mehrheit suchen. Die skandinavischen Länder praktizieren das seit Jahrzehnten erfolgreich. Sie sind nicht weniger politisch stabil als die Bundesrepublik seit 1949.



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Merkels früherer Außenminister und Vizekanzler, könnte sie sogar dazu zwingen, indem er sie nach Grundgesetz Artikel 63 dem Bundestag auch ohne Koalitionsbildung zur Wahl vorschlägt. Bekäme sie dann auch im dritten Wahlgang nicht die Kanzlermehrheit, könnte er den Bundestag auflösen. Das wäre vermutlich der einzig gangbare Weg zur Neuwahl – oder unter dieser Drohung zu einer Mehrheits- oder Minderheitsregierung, mit oder ohne Tolerierungsvereinbarung. Und vielleicht, so oder so, der ehrlichste Ausweg aus dem schwarz-gelb-grünen Elend.