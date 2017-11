Union, FDP und Grüne haben am Sonntagmorgen die Sondierungen zu einer möglichen Jamaika-Koalition fortgesetzt. "Ich denke, das ist der letzte Tag, wir müssen heute entscheiden", sagte CSU-Chef Horst Seehofer. FDP-Politiker Wolfgang Kubicki kritisierte die Grünen und forderte, dass die Partei Jürgen Trittin in den Kreis der Chefverhandler aufnehmen solle. Dieser sei schließlich offenbar "der Entscheider". Mit Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir könne man zu keinen Ergebnissen kommen, sagte Kubicki.. "Wenn wir noch mal vier Wochen sitzen, weil die sich nicht entscheiden können, nicht mit mir."



Zentrale Streitthemen sind weiterhin die Migration und die Klima- und Energiepolitik. In Teilnehmerkreisen hieß es, wenn das Thema Migration gelöst werde, werde man auch bei Klimaschutz und Energie zusammenkommen.



Bei der Zuwanderung waren die Grünen der CSU zuletzt entgegengekommen: Die von der Union geforderte Begrenzung auf 200.000 Flüchtlinge pro Jahr soll einem Kompromissvorschlag zufolge als "atmender Rahmen" gelten. Im Gegenzug erwarten die Grünen dafür Zugeständnisse beim Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus. Die CSU fordert bisher, den Nachzug für diese Gruppe grundsätzlich auszuschließen. Das wollen die Grünen verhindern: Unterhändlerin Claudia Roth sagte, ihre Partei sei den anderen beim Thema Familiennachzug bereits weit entgegenkommen. Die FDP will in dem Streit am Sonntag einen eigenen Vorschlag vorlegen. "Es gibt keinen Kompromissvorschlag, es gibt mindestens fünf", sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) dazu.



Bericht: Lindner überholt CSU rechts

Einem Bericht der Süddeutsche Zeitung zufolge irritierte in den letzten Tagen Christian Lindner in den Sondierungen mit überraschend konservativen Forderungen. Lindner habe in Momenten, in denen die CDU erfolgreich zwischen der CSU und den Grünen vermittelt habe, wiederholt "eine harte Linie eingeschlagen" und versucht, die CSU "politisch rechts zu überholen", berichtet die Zeitung unter Berufung auf Teilnehmer. Vor allem bei Themen, die öffentlich nicht als Themen mit Priorität für die FDP gelten, soll Lindner einer Einigung entgegengewirkt haben. Der FDP-Chef soll diese Vorwürfe zurückgewiesen haben.



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier forderte die Parteien auf, ihre Verantwortung wahrzunehmen. Anlass für "panische Neuwahlbedatten" bestehe nicht, sagte Steinmeiner der Welt am Sonntag.



Die vor mehr als vier Wochen begonnenen Sondierungsgespräche sollen am Sonntagabend abgeschlossen werden. Ursprünglich sollten die Verhandlungen in der Nacht zu Freitag beendet werden. Weil aber erneut keine Einigung bei den zentralen Streitpunkten gelang, wurde eine Verlängerung vereinbart.