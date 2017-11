Es geht wieder los. Kaum ist klar, dass die SPD nun doch mit der Union über eine große Koalition oder die Duldung einer CDU-Minderheitsregierung verhandeln wird, ziehen die Sozialdemokraten rote Linien, formuliert die CDU schwarze Ultimaten. "Der Poker hat begonnen", titelt der Tagesspiegel – noch bevor Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die amtierende Kanzlerin Angela Merkel, den SPD-Vorsitzenden Martin Schulz und CSU-Chef Horst Seehofer am Donnerstag zur ersten Sondierungsrunde empfängt.

Manche in der SPD schätzen die Einigungschancen betont pessimistisch auf 50:50, wie die FDP zu Beginn der gescheiterten Jamaika-Verhandlungen. Wie sollte es auch anders sein: Die SPD tut sich sehr schwer, von ihrem kategorischen Nein zu einem neuen schwarz-roten Bündnis herunterzukommen. Um ihre Basis davon zu überzeugen, möchte sie sich möglichst teuer verkaufen. Gegen eine geschwächte Kanzlerin sieht sie gute Chancen dafür.

CDU und CSU wiederum möchten dem Eindruck entgegentreten, dass sie nach dem Platzen der schwarz-gelb-grünen Gespräche bereit sind, um jeden Preis wieder mit der SPD anzubandeln. Weil nur so Merkel Kanzlerin bleiben kann.



Zu befürchten ist, dass am Ende der Sondierungen II und anschließender Verhandlungen der bisherigen Regierungspartner ähnlich fragwürdige Kompromisse stehen werden wie 2013. Da vereinbarten beide Seiten zum Beispiel die teure Rente mit 63 (SPD) gegen die noch teurere Ausweitung der Mütterrente (Union) – zulasten der Beitragszahler und der Jüngeren, die von beidem nichts haben werden.

© Jakob Börner Ludwig Greven Politikredakteur bei ZEIT ONLINE und freier Autor zur Autorenseite

Um ein Wiederholung zu verhindern, gäbe es einen guten Ausweg: Merkel sollte die Grünen nach der Annäherung der beiden Parteien während der Jamaika-Sondierungen an einer Minderheitsregierung beteiligen, welche die SPD stützt. Das hätte mehrere Vorteile: Bei den skeptischen Anhängern von SPD und Union würde der Verdacht gemindert, dass das bisherige Bündnis einfach verlängert wird. Stattdessen würde ein neues dreifarbiges Regierungsmodell entstehen, mit zwei unmittelbar beteiligten Parteien und einer weiteren, der SPD, die als Tolerierungspartnerin bei wichtigen Fragen Einfluss nimmt, sich aber nicht direkt an der Regierungsarbeit beteiligt. Mit der Option wechselnder Mehrheiten in anderen Fragen.

Grüne als inhaltliches Korrektiv

Vor allem könnten die Grünen bei zentralen Themen ein inhaltliches Korrektiv bilden zu den beiden größeren, nicht mehr so großen Parteien: