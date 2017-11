Eine Neuwahl muss niemand fürchten

Alle verantwortlichen Parteien sind nach dem Aus für Jamaika ratlos: Angela Merkel und andere Politiker von CDU und CSU versuchen, die SPD doch noch zu einer neuen großen Koalition (Option 3) zu überreden. Die SPD scheint aber fest entschlossen, dieser Versuchung zu widerstehen. Die Grünen hoffen, dass es sich die FDP doch noch mal überlegt, beißen damit jedoch bei deren Chef Christian Lindner ebenfalls auf Granit. Keiner bewegt sich.

Wie aber soll es jetzt weitergehen? Eine Minderheitsregierung (Option 2) ist in Deutschland unrealistisch. Sie würde außerdem bedeuten, dass SPD oder FDP eine von Merkel geführte Regierung dulden müssten – ohne unmittelbare Einflussmöglichkeit durch einen Koalitionsvertrag. Warum sollten sie das tun? Deshalb bleibt nur ein Ausweg: Neuwahl.

© Michael Heck Hannes Schrader Redakteur im Ressort ZEIT Campus ONLINE zur Autorenseite

Von der SPD zu verlangen, sie müsse in der verfahrenen Lage staatspolitische Verantwortung übernehmen und ihre Absage an eine weitere GroKo über den Haufen werfen, ist zu einfach. Die SPD hat diese Verantwortung seit fast 20 Jahren getragen. Sie hat bitter dafür bezahlt.

Keiner der Spitzenpolitiker sieht eine Neuwahl als gute Option. Sie alle müssen weitere Stimmenverluste befürchten, niemand kann fest damit rechnen, dass seine Partei als strahlende Siegerin hervorgeht.

Dennoch wird ihnen vermutlich gar nichts anderes übrig bleiben, als die Wähler spätestens in einigen Monaten um ein erneutes Votum zu bitten. Weshalb dann nicht gleich?

Lohn für Kompromissbereitschaft

Sieben Parteien sitzen jetzt im Bundestag. Das macht Koalitionsverhandlungen schwierig, schwieriger als je zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik. Und das wird sich auf absehbare Zeit wahrscheinlich nicht ändern.

Diese neue Realität bedeutet, dass alle Parteien noch kompromissbereiter sein müssen, noch offener für Koalitionen, die das traditionelle Rechts-links-Spektrum überspannen. Die FDP ist daran gerade gescheitert.

Die neue Realität müssen aber auch die Wähler akzeptieren. Und hier liegt der größte Vorteil einer erneuten Wahl.

Die FDP hat die Sondierungsgespräche aus Angst abgebrochen, ihre Glaubwürdigkeit gegenüber ihren Wählern zu verlieren und dafür bei der nächsten Wahl abgestraft zu werden. Bei einer Neuwahl ginge es jedoch weniger um politische Inhalte als darum, wie in Zukunft in Deutschland Politik gemacht werden soll: Belohnen die Wähler Kompromissbereitschaft, wie sie in den Sondierungsgesprächen vor allem Grüne und CSU, in geringerem Maße die FDP gezeigt haben? Oder werten sie das als Verrat an den eigenen Idealen?



Die Wähler wissen jetzt, woran sie sind

Nach einem Monat schwarz-gelb-grünem Gefeilsche wissen die Wähler jetzt nicht nur, wo die Parteien und ihr Spitzenpersonal inhaltlich stehen. Sondern – und das ist viel wichtiger –, was sie für die Möglichkeit zu regieren aufzugeben bereit wären und wofür sie in jedem Fall stehen und kämpfen.



Sie wissen, dass die Grünen eine Koalition eingehen würden, in der der Ausstieg aus der Kohle zwar vertraglich verankert ist, aber nicht so, wie sie es im Wahlkampf gefordert haben. Sie wissen, dass die FDP nur eine Koalition eingehen wird, in der der Soli vollständig abgeschafft wird – und können sich fragen: Möchte ich, dass mich eine Partei vertritt, die (nicht nur, aber auch) aus diesem Grund Sondierungsgespräche abbricht?

Bei der CDU wissen die Wähler ohnehin, was sie bekommen: Merkel stand schon immer für flexibles Regieren. Horst Seehofer und seine CSU trotz allem Theaterdonner im Grunde auch.

Die SPD wiederum hätte die Chance, sich bei einer Neuwahl als neue Kraft der sozialen Gerechtigkeit zu präsentieren. Sie könnte danach zeigen, wie weit auch sie bereit ist, Abstriche zu machen – bei Verhandlungen über eine weitere große Koalition, die Parteichef Martin Schulz für diesen Fall nicht ausschließt.

So gesehen muss sich niemand vor einer Neuwahl fürchten.



Hannes Schrader