ZEIT ONLINE: Wie lange wird Angela Merkel noch Kanzlerin und CDU-Vorsitzende bleiben?



Ruprecht Polenz: Den erneuten Auftrag als Kanzlerin hat sie bis 2021, über den Parteivorsitz entscheidet die CDU alle zwei Jahre. Ich rechne damit, dass wir sie in beiden Ämtern noch eine ganze Weile erleben werden.



ZEIT ONLINE: Wenn die Jamaika-Verhandlungen scheitern, blieben ja nur Neuwahlen. Dann würde Merkel doch sicher nicht wieder antreten?

Polenz: Ich hoffe, dass es mit der schwarz-gelb-grünen Regierung klappt. Wenn nicht, hinge es von Merkel ab, ob sie noch einmal als Spitzenkandidatin antritt.



ZEIT ONLINE: Unabhängig von der Frage, ob die Koalition zustande kommt und vier Jahre hält: Müsste die CDU nach ihrem Debakel bei der Bundestagswahl nicht ernsthaft die Führungsfrage stellen? Die SPD diskutiert ja auch über ihren Vorsitzenden Schulz.

Polenz: Die SPD hat auch allen Grund dazu. Die CDU hat drei von vier Landtagswahlen in diesem Jahr gewonnen, darunter das SPD-Kernland NRW, und sie hat die Bundestagswahl so bestritten, dass keine Regierung gegen sie gebildet werden kann.

ZEIT ONLINE: Aber sie hat im Bund mehr Prozentpunkte verloren als die SPD. Und Merkel kann nur mit einer Viererkoalition mit den Grünen weiterregieren.

Ruprecht Polenz war von April bis November 2000 erster CDU-Generalsekretär von Angela Merkel und von 2005 bis 2013 Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags. Er ist bis heute auf Facebook sehr aktiv.

Polenz: Bei einer Wahl wird darüber entschieden, wie es danach weitergeht. Den Regierungsauftrag hat eindeutig die Union. Aber natürlich können wir mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein.

ZEIT ONLINE: In der CDU und vor allem der CSU wird seit der Wahl diskutiert, ob die Union wieder nach rechts rücken muss. Hat die CDU nicht tatsächlich rechts von sich Raum freigemacht, den jetzt die Rechtspopulisten besetzen?

Polenz: Es ist die Aufgabe aller Parteien, sich dem Rechtspopulismus zu widersetzen. Es haben alle Parteien Stimmen an die AfD verloren. Was die Position der CDU betrifft, hat Wolfgang Schäuble einmal gesagt: Die Union muss zur Mitte hin integrieren. Das macht man nicht, indem man zum rechten Rand läuft und dort stehen bleibt.



ZEIT ONLINE: Also sind Sie gegen einen Rechtsschwenk?



Polenz: Ja. Denn für jeden AfD-Wähler, den man durch AfD-light-Parolen zurückholt, verliert man zwei in der Mitte.

ZEIT ONLINE: Aber kommt die CDU dadurch nicht in eine ähnliche Klemme wie die SPD mit der Linkspartei – eingezwängt zwischen der AfD, die so schnell nicht wieder verschwinden wird, und SPD, FDP und Grünen auf der anderen Seite?