Warum kam es in der entscheidenden Sitzung nicht zur Einigung?

Eigentlich hatten CDU, CSU, FDP und Grüne geplant, in der Nacht zum Freitag alle Streits beizulegen. Doch um halb fünf Uhr morgens, nach gut 15 Stunden Verhandlung, brachen sie das Gespräch ohne Ergebnis ab. Offenbar gab es auch in der eigentlich entscheidenden Nacht zu wenig Kompromissbereitschaft. Einmal hieß es aus der Verhandlung: "Von einer Einigung sind wir noch anderthalb Lichtjahre entfernt." Vor allem stritten die Grünen mit der CSU um den Familiennachzug von Flüchtlingen.

Da es auch nach vier Uhr morgens noch kein Ergebnis gab, wurde die Verlängerung der Sondierung beschlossen: "Ein solches historisches Projekt, wie es eine Verbindung von FDP, Union und Grünen wäre, darf nicht an ein paar Stunden scheitern, die fehlen", sagte FDP-Chef Christian Lindner.

Was passiert nun?

Seit zwölf Uhr sitzen die Sondierer wieder zusammen. Geplant sind Treffen in unterschiedlicher Zusammensetzung. Diesmal tagen die Verhandler nicht wie bisher in der Parlamentarischen Gesellschaft, sondern in der CDU-Parteizentrale.

Unklar ist, wann die Verhandlungen beendet sein sollen. Zunächst sah es so aus, als ob die Frist einfach um einen Tag verschoben wird, dass also spätestens in der Nacht zum Samstag ein Ergebnis feststehen würde. Doch FDP-Vize Wolfgang Kubicki sagte im ARD-Morgenmagazin, es werde "wahrscheinlich über das ganze Wochenende" sondiert werden. "Wir haben uns kein Ende gegeben."

Eine Frist gibt es aber, und die läuft am Samstag, den 25. November ab. Ab zehn Uhr findet in Berlin der Parteitag der Grünen statt. Die Grünen-Basis soll bei dem Treffen über die Ergebnisse der Sondierungen abstimmen. Die Abstimmung soll per Dringlichkeitsantrag eingereicht werden, weshalb es keine Fristen zu beachten gibt. Formal könnte das Ergebnis für die Grünen auch erst Freitagnacht stehen – politisch wäre das aber schwierig. Denn auch die Mitglieder sollen in Ruhe über das Ergebnis nachdenken und Änderungen vorschlagen können. Notfalls müsste der Parteitag verschoben werden – doch das hat die Partei ausgeschlossen.

Was sind die noch immer bestehenden Streitpunkte?

Flüchtlinge:



Der größte Streitpunkt ist noch immer die Flüchtlingsfrage. Konkret geht es um den Nachzug von Familien: Sollen Menschen, die keine anerkannten Flüchtlinge sind, sondern nur subsidiären Schutzstatus haben, ihre Familien nachholen dürfen? Das betrifft vor allem Flüchtlinge aus Syrien. Der Familiennachzug ist für sie zurzeit bis März 2018 ausgesetzt. Die Grünen wollen ihn danach wieder aufnehmen, CDU/CSU wollen ihn weiterhin aussetzen. Aus Grünen-Kreisen verlautet, dass die CSU in der Nacht auf Freitag sogar wieder hinter alte Kompromisslinien zurückgefallen ist. Die FDP lehnt den Nachzug nicht prinzipiell ab, will aber, dass die Zahl der Familiennachzügler auf ein Gesamtkontingent angerechnet wird.

Aber um wie viele Menschen geht es? Von Hunderttausenden ist in der Union die Rede, die AfD spricht gar von zwei Millionen. Als realistischer gelten die Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg. Demnach könnten 60.000 Menschen zusätzlich kommen, weil sie Kinder oder Ehepartner von bereits hier lebenden Flüchtlingen mit subsidiärem Schutzstatus sind. Hinzu kommen noch 120.000 Menschen, die im Ausland leben und das Recht haben, ihren bereits nach Deutschland geflohenen Verwandten zu folgen. Insgesamt geht es also um rund 180.000 Menschen.

Kohleausstieg:



Die Parteichefs müssen sich einigen, wie viele Kohlekraftwerke vom Netz gehen sollen, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Weil Deutschland nicht so viel CO2 wie geplant eingespart hat, müssen mehrere Tausend Megawatt stillgelegt werden. Die Union hat drei bis fünf Megawatt angeboten. Die Grünen wollen eigentlich acht bis zehn Megawatt. Merkel hat am Donnerstag vorgeschlagen, Kraftwerke mit einer Leistung von sieben Megawatt abzuschalten. Noch haben die Grünen das Unionsangebot nicht angenommen, vielleicht brauchen sie noch Verhandlungsmasse für andere Streitthemen.

Solidaritätszuschlag:



Die FDP will nach 25 Jahren unbedingt in der kommenden Legislaturperiode den Soli abschaffen. Aber dann würden dem Bund allein im Jahr rund 20 Milliarden Steuereinnahmen fehlen – Geld, das Jamaika auch zur Finanzierung anderer Projekte dringend benötigt. Deshalb haben Union und Grüne nach Informationen der dpa angeboten, den Soli um acht bis zwölf Milliarden Euro abzubauen. Der FDP reicht dies aber nicht. Weil eine Reform der Einkommenssteuer viel komplizierter ist, da die Bundesländer hier mitreden dürfen, ist die Abschaffung des Soli für die FDP so wichtig. Ein Kompromiss könnte eine Reduzierung oder Abschaffung in mehreren Stufen sein. In einem Entwurf für ein Abschlusspapier tauchen bereits Freibeträge und Einkommensgrenzen auf, ab deren Höhe kein Soli gezahlt werden muss. Allerdings gibt es noch viele "x" für Uneinigkeit.

Wo gibt es bereits Übereinstimmung?

An sich gibt es durchaus Fortschritte, auf vielen politischen Feldern – auch wenn die Differenzen bisher den öffentlichen Diskurs prägen. Einigen konnten sich die Parteien etwa überraschend zügig in den Bereichen Digitalisierung, innerer Sicherheit oder Haushaltskonsolidierung. Die Details finden Sie hier:



Lesen Sie die Übersicht zum Darüber verhandeln Union, FDP und Grüne in einer optimierten Fassung. Diese interaktive Präsentation kann mit Ihrem Browser nicht dargestellt werden.

Wie geht es weiter, sollten sich die Sondierer heute oder am Wochenende einigen?

Sobald die Sondierer sich geeinigt haben, müssen die Parteien über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden. Bei den Grünen soll das die Basis auf dem bereits erwähnten Parteitag am Samstag nächster Woche tun. Bei der CDU sollte es eigentlich heute und morgen eine Vorstandssitzung geben, diese muss nun verschoben werden. Anschließend soll noch die Unionsfraktion sowie die Basis in Regionalkonferenzen informiert werden. Bei der CSU soll die Landtagsfraktion und der Parteivorstand über das Sondierungsergebnis entscheiden. Diese Sitzungen sollten eigentlich am Samstag stattfinden und müssen nun auch verschoben werden. Bei der FDP war für Samstag eine Vorstandssitzung geplant.

Anschließend beginnen die Koalitionsverhandlungen. Wie lange diese dauern werden, ist unklar. Eigentlich müsste es im Vergleich zu früheren Koalitionsverhandlungen relativ schnell gehen, weil ja die Sondierungen schon stärker als üblich ins Detail gegangen sind. Auf der anderen Seite taten sich die Parteien bereits in diesen Vorverhandlungen so schwer, dass auch alle folgenden Gespräche schwierig werden könnten. So ist es durchaus möglich, dass die neue Regierung – anders als eigentlich geplant – auch an Weihnachten noch nicht gebildet ist.

Klassischerweise werden die Personalien erst ganz am Ende der Koalitionsverhandlungen entschieden. So dürfte frühestens gegen Ende Dezember klar sein, welcher Spitzenpolitiker von CDU, CSU, FDP und Grünen welchen Ministerposten bekommt.

Was passiert, wenn die Sondierung wirklich scheitert?

Viele Möglichkeiten gibt es dann nicht mehr. Die Union und ein Teil der Öffentlichkeit werden versuchen, auf die SPD einzuwirken, es sich doch bitte noch einmal zu überlegen mit ihrem Opposition-only-Kurs. Vielleicht wird sogar Frank-Walter Steinmeier seinen alten Parteifreunden gut zureden. Letztlich wäre es nämlich der Bundespräsident, der über Neuwahlen zu entscheiden hätte.



Dass die SPD sich davon allerdings erweichen lässt, ist eher unwahrscheinlich. Mehrfach hat sie nun schon verkündet, Neuwahlen nicht zu fürchten. Ihr Spitzenpolitiker betonten an diesem Freitag noch einmal, für eine neue GroKo nicht zur Verfügung zu stehen.



Eine andere Möglichkeit wäre eine Minderheitsregierung. Die Union oder Schwarz-Gelb könnten versuchen, mit wechselnden Mehrheiten zu regieren. Mit der SPD könnten sie sich beispielsweise auf einen Kohlekompromiss verständigen, mit den Grünen auf Reformen für die EU, mit allen auf eine Kindergelderhöhung. Allerdings gibt es dafür in Deutschland, anders als etwa in Skandinavien, kaum Erfahrungswerte. Hört man in die Parteien rein, merkt man schnell: Diese Option ist weder besonders beliebt noch realistisch.

Würde auch das nicht klappen, bleiben tatsächlich nur noch Neuwahlen. Ob diese aber etwas an der Ausgangslage ändern würden? Vermutlich wäre das Ergebnis dem bisherigen ziemlich ähnlich: Laut einer aktuellen Umfrage käme die Union auf 33 Prozent, die SPD auf 21 Prozent, die FDP auf 10 Prozent. All das sind genau die Werte vom 24. September. Einzig die Grünen würden sich leicht verbessern (12 statt 11) und die AfD leicht verschlechtern (11 statt 12). Neue Regierungskonstellationen ergäben sich dadurch nicht.