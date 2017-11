Bei den Jamaika-Sondierungen haben sich die Verhandlungsführer bis zu der gesetzten Frist um 18 Uhr nicht einigen können. Seit kurz nach 19 Uhr beraten die Parteivorsitzenden von CDU, CSU, FDP und Grünen erneut, hieß es aus Verhandlungskreisen. Zuvor diskutierten die Spitzen der Union, Angela Merkel und Horst Seehofer, bilateral mit den Grünen. Wie das ZDF berichtet, bestehe "derzeit erhöhter interner Beratungsbedarf bei den Grünen".

Die FDP-Generalsekretärin Nicola Beer sagte, dass jetzt "der Zeitpunkt der Entscheidung" gekommen sei. Die Expertenfachgruppen mit Detailfragen seien beendet, die Parteichefs müssten entscheiden. "Es könnte ein schlüssiges Gesamtpaket geben, aber das ist momentan dort in der Diskussion", sagte Beer.

FDP erklärt interne Beratungen für beendet

Die FDP erklärte unterdessen ihre internen Beratungen für beendet. Man warte jetzt, ob die Bedingungen, die die FDP gestellt habe, von den anderen Parteien akzeptiert würden, hieß es in Verhandlungskreisen. Dies seien die Abschaffung des Soli, ein Einwanderungsgesetz und bis zu dessen Inkrafttreten die weitere Aussetzung des Familiennachzugs und nur ein bedingtes Ende der Kohleverstromung.



Ein Streitpunkt ist den Verhandlungskreisen zufolge weiterhin die Flüchtlingspolitik. Nach den Worten von Unterhändlern zeigte sich bei dem Thema vor allem die FDP unnachgiebig und beharre auf der Umsetzung der Vereinbarung, die CDU und CSU vor Wochen erzielt hatten. Demnach soll es unter anderem einen Richtwert für die Aufnahme von Flüchtlingen von 200.000 pro Jahr geben und der Familiennachzug für bestimmte Flüchtlinge weiterhin ausgesetzt bleiben. Vor allem Letzteres wird von den Grünen vehement abgelehnt.

CDU-Vize Klöckner zeigt sich optimistisch

CDU-Vize Julia Klöckner hat trotz der weiterhin festgefahrenen Jamaika-Sondierungen an alle Seiten appelliert, doch noch Lösungen in den strittigen Fragen zu finden. "Man muss sich immer die Alternative dazu anschauen", sagte Klöckner am Rande der Gespräche in Berlin. Sie spielte damit offensichtlich darauf an, dass es bei einem Scheitern der Verhandlungen zu Neuwahlen kommen könnte.

Sie forderte, alle müssten "sich zusammenreißen und etwas hinbekommen". Jeder müsse selbst überlegen, "ob er das große Ganze wegen kleinerer Feinheiten platzen lassen will". Jede Seite müsse "irgendeinen Erfolg mit nach Hause" nehmen. Klöckner räumte ein, dass es "durchaus schon leichtere Sondierungsverhandlungen" gegeben habe.