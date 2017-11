Es ist ihre vermutlich letzte Sondierungsrunde: Die Verhandler von CDU, CSU, FDP und Grünen sind zusammenkommen, um die erste Jamaika-Koalition auf Bundesebene auf den Weg zu bringen. Seit dem ersten gemeinsamen Treffen sind 28 Tage vergangen. Damit hätte die künftige Koalition, so sie denn zustande kommt, schon mal einen Rekord aufgestellt: So lange wurde in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie darüber verhandelt, ob man in Koalitionsverhandlungen eintreten soll oder nicht.

Dass es diesmal so lange dauert, zeigt, wie groß die Gegensätze zwischen den Parteien sind. Auch wenn die Sondierer in den vergangenen Tagen schon eine ganze Reihe von Einigungen erreicht haben, gibt es in zentralen Fragen höchstens Annäherungen. Zum Schluss sind die Parteivorsitzenden dran und suchen nach Lösungen. Um diese Themen geht es vor allem:



Flüchtlinge und Migration

In der Union sind viele überzeugt, dass CDU und CSU bei der Bundestagswahl so schlecht abschnitten, weil Bundeskanzlerin Angela Merkel 2015 zu viele Flüchtlinge ins Land gelassen habe. Umso wichtiger ist es ihnen, nun ein klares Signal zu senden, dass das nicht wieder vorkommen wird.

Nach der Wahl hatten sich CDU und CSU deswegen darauf geeinigt, die humanitäre Zuwanderung auf 200.000 Menschen pro Jahr zu begrenzen. Das entspricht der Zahl, die CSU-Chef Horst Seehofer immer als Obergrenze genannt hatte. Die Grünen lehnen so eine solche Begrenzung dagegen ab, die FDP ist davon zwar auch nicht überzeugt, ist aber auch nicht grundsätzlich dagegen.

Am Ende könnten sich die Grünen aber wohl doch auf die Unionsforderung einlassen, denn eine direkte Einschränkung des Asylrechts soll es auch nach dem Willen der Union nicht geben. Wer es als Flüchtling nach Deutschland schafft, soll hier – unabhängig von der Zahl der bereits angekommenen – auch künftig einen Asylantrag stellen können, Zurückweisungen an der Grenze sind nicht geplant. Eingehalten werden soll die Zahl eher durch andere politische Maßnahmen, etwa durch einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen oder weitere Flüchtlingsrücknahmeabkommen mit anderen Staaten nach dem Vorbild des EU-Türkei-Paktes. Außerdem sollen auch nach dem Willen der Union mehr Menschen aufgenommen werden, wenn besondere Krisen das erforderlich machen. Um eine harte Obergrenze handelt es sich also nicht.

Um den Grünen den Kompromiss schmackhaft zu machen, weist die Union außerdem darauf hin, dass die Zahl von 200.000 Flüchtlingen seit der Wiedervereinigung ohnehin nur fünfmal überschritten worden sei. Dass die Grünen ihre Zustimmung in dieser Frage dennoch bisher verweigern, hat wohl auch damit zu tun, dass sie Verhandlungsmasse brauchen bei einem weiteren wichtigen Thema, dem Familiennachzug für Bürgerkriegsflüchtlinge.

Der wurde bis März 2018 ausgesetzt. Die Union will, dass das auch über dieses Datum hinaus so bleibt. Denn die Verweigerung des Familiennachzugs für diese spezielle Gruppe von Flüchtlingen soll garantieren, dass der Richtwert von 200.000 eingehalten wird. Die FDP ist ebenfalls für eine weitere Aussetzung, nur in besonderen Härtefällen will man eine Ausnahme machen. Diese Möglichkeit bietet allerdings auch die bisherige Regelung schon.

Für die Grünen geht es hier ums Prinzip. Flüchtlingen den Nachzug der Familie zu verweigern, haben sie zu oft als inhuman gegeißelt, um dem nun einfach zuzustimmen. Am Ende wird man hier wohl zu einem Kompromiss kommen müssen, der wenigstens einem Teil der subsidiär Schutzberechtigten ermöglicht, Familienmitglieder nachzuholen.

Klima

Auch bei einem zweiten grünen Kernthema gibt es Steit, beim Klimaschutz. Zwar bekennen sich alle Parteien dazu, die deutschen Klimaschutzziele einhalten zu wollen, wonach der CO2-Ausstoß bis 2020 im Vergleich zu 1990 um 40 Prozent sinken muss. Umstritten ist aber schon, wie viele Tonnen C02 dazu wirklich eingespart werden müssen. Das Umweltministerium rechnet mit 70 Millionen Tonnen, die Grünen mit bis zu 120 Millionen Tonnen, Union und FDP räumen 32 Millionen Tonnen ein. Je nachdem, welche Zahl man zugrunde legt, sind natürlich unterschiedliche Anstrengungen erforderlich, um das gesetzte Ziel zu erreichen. Union und FDP haben angeboten auf drei bis fünf Gigawatt aus der Kohleverstromung zu verzichten, was der Abschaltung von etwa zehn größeren Meilern entspräche. Die Grünen fordern aber etwa doppelt so viel.

Umstritten ist auch, wie sehr sich der Anteil der erneuerbaren Energien in den nächsten Jahren steigern lässt. Die FDP bezweifelt, dass es für den von den Grünen gewünschten beschleunigten Ausbau überhaupt die notwendigen Leitungen und Speichermöglichkeiten gäbe.

Verkehr

Hier geht es nach wie vor um das Thema Verbrennungsmotoren. Die Grünen hatten in ihrem Wahlprogramm gefordert, dass ab 2030 keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr produziert werden sollen. Alle anderen Parteien lehnen das entschieden ab. Mittlerweile haben sich die Grünen von einem konkreten Ausstiegsdatum verabschiedet, wollen aber bestimmte CO2-Einsparungsziele für den Verkehr vorschreiben. Nach Ansicht der anderen Parteien käme dies jedoch ebenfalls einem Verbot für Verbrennungsmotoren gleich.

Europa

Auch in der Europapolitik gibt es noch deutliche Differenzen. Hier wäre eine Einigung von Union und Grünen wohl möglich, doch die FDP stellt sich quer. Anders als erstere lehnen die Liberalen einen Stabilitätsmechanismus zur Abfederung von wirtschaftlichen Erschütterungen in EU-Mitgliedsländer ebenso ab wie eine europäische Einlagensicherung für Banken.

Vorratsdatenspeicherung

Ein wichtiges Symbolthema für beide Seiten: Die Union will mit der Vorratsdatenspeicherung innenpolitische Härte demonstrieren, FDP und Grüne wollen sich als liberale Parteien, die die Bürgerrechte verteidigen, profilieren. Die Union hält an dem 2015 beschlossenen Gesetz fest, wonach für eine bestimmte Zeit gespeichert werden darf, wer wann mit wem und wie lange telefoniert oder SMS geschrieben hat. Nach Auffassung von Grünen und FDP sollen diese Daten nur anlassbezogen gespeichert werden dürfen, also nur bei einem konkreten Verdacht und von einem bestimmten Personenkreis.