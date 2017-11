Die Jamaika-Sondierer müssen nach Angaben von FDP-Vize Wolfgang Kubicki bis Sonntagabend klären, ob die Gespräche erfolgreich waren oder gescheitert sind. "Die Deadline ist Sonntag 18 Uhr", sagte Kubicki am Abend nach einer neuen Sondierungsrunde von CDU, CSU, FDP und Grünen. "Wenn wir bis Sonntag 18 Uhr nicht zurande kommen, ist das Ding tot." So hätten sich in der Spitzenrunde mehrere Teilnehmer geäußert, sagte Kubicki.



"Es ist sehr ambitioniert, aber machbar, sportlich, vor allem, wenn wir alle begreifen, dass dieses Land wirklich darauf wartet, dass wir endlich zu Potte kommen", sagte der FDP-Vize. "Es wäre Ausweis von mangelnder Politikfähigkeit, wenn wir uns trotz unterschiedlicher Auffassungen im Ausgangspunkt nicht auf eine gemeinsame Linie einigen können." Es werde dann auch "noch nicht an 18 Uhr scheitern oder 18.30 Uhr", sagte er. Die Zahl der strittigen Punkte habe sich am Freitag aber nicht etwa vermindert, sondern sogar noch erhöht.



In zentralen Streitpunkten wie Zuwanderung, Klimaschutz und Finanzen sind die Parteien noch weit von einer Lösung entfernt. Am Wochenende sollen alle Themen noch einmal diskutiert werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich im Laufe des Nachmittags zunächst mit Vertretern der Grünen, dann mit Kubicki und FDP-Chef Christian Lindner getroffen. Später sagte die Generalsekretärin der Liberalen, Nicola Beer: "Wir kommen jeden Tag ein paar Zentimeter weiter."

Sollten die Sondierer am Sonntagabend ein gemeinsames Papier vorlegen, das Leitlinien für einen Koalitionsvertrag enthält, wäre das die Basis für entsprechende Verhandlungen. Bevor CDU, CSU, FDP und Grüne aber in konkrete Koalitionsverhandlungen für ein schwarz-gelb-grünes Bündnis eintreten können, müssen dies die Parteigremien billigen. Besonders schwierig könnte das bei den Grünen werden, da ihr Parteitag zustimmen muss.