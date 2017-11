Die Stimmung in der baden-württembergischen Landesvertretung: Erschöpfung. Müde Verhandler gießen sich ein Glas Weißwein ein. Keiner weiß genau, was hier gerade passiert ist oder wie es jetzt weite gehen soll. CDU-Männer und Grüne stehen in kleinen Gruppen im Foyer und reden leise.