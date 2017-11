Angela Merkel gilt gemeinhin als harte Verhandlerin. Nachtsitzungen sind ihre besondere Spezialität. In Brüssel ist sie wegen ihrer Fähigkeit gefürchtet, sehr lange ohne Schlaf auszukommen. Schon manchem aussichtslos scheinenden EU-Gipfel rang die Kanzlerin in den frühen Morgenstunden doch noch irgendeinen Konsens ab.

Die Verhandlungen über die Bildung einer Jamaika-Regierung scheinen jedoch sogar die erfahrene Merkel zu überfordern. Am Donnerstagvormittag waren die Vertreter von CDU, CSU, FDP und Grünen in der Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin zusammengekommen.

Doch um halb fünf am nächsten Morgen musste Merkel unverrichteter Dinge in den Berliner Nieselregen treten. Auch in mehr als 15 Stunden war es den Gesprächspartnern nicht gelungen, sich darüber klar zu werden, ob man den jeweiligen Parteien nun die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfehlen will oder nicht. Stattdessen vertagten sich die Vertreter auf Freitagvormittag um zwölf Uhr.

Ein Hurrikan zieht auf

Dabei hatte sich vor allem die Unionsseite vor Beginn der Beratungen recht optimistisch gezeigt. Schwierig aber möglich, so lautete die Einschätzung Merkels am Donnerstagvormittag. "Wir schaffen das", gab sich auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther überzeugt.

Deutlich skeptischer waren da schon die Grünen gewesen. Ein positives Ergebnis der Sondierungsrunde, die eigentlich die letzte hätten sein sollen, sei vollkommen offen, befand Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter. Auf maximal fifty-fifty hatten auch FDP-Vertreter die Einigungschancen geschätzt. Der schleswig-holsteinische Landesvorsitzende Wolfgang Kubicki sah gar "einem Hurrikan" über der Parlamentarischen Vertretung aufziehen.

Ständig neue Punkte

"Die letzte Woche ist nicht gut gelaufen", klagte ein Verhandlungsteilnehmer der FDP am Donnerstag. Er habe erwartet, dass es eine Versachlichung in der Debatte gebe. Dies sei aber nicht geschehen. Stattdessen würden insbesondere die Grünen ständig neue Punkte nachreichen und bereits gefundene Kompromisse wieder in Frage stellen, selbst solche, denen Parteichef Cem Özdemir und Grünen-Chefin Kathrin Göhring-Eckardt zuvor zugestimmt hätten. Es gehe zu viel ums Klein-Klein und zu wenig um die politische Linie. Andere Teilnehmer wiederum verteidigten die Grünen: Sie seien eben in den Themen drin und stets sehr gut vorbereitet, auch wenn dieser Verhandlungsstil für Union und FDP vielleicht gewöhnungsbedürftig ist.



Lesen Sie die Übersicht zum Darüber verhandeln Union, FDP und Grüne in einer optimierten Fassung. Diese interaktive Präsentation kann mit Ihrem Browser nicht dargestellt werden.

Am Vorabend hatte Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) die von den unterschiedlichen Facharbeitsgruppen bis zu diesem Zeitpunkt erarbeiteten Papiere zu den einzelnen Themen in einem Dokument zusammengefasst. Diese 62 Seiten, die zahlreiche eingeklammerte und damit noch strittige Passagen enthielten, sollten als Grundlage für die letzte Sondierungsrunde dienen. Das wäre wohl selbst bei maximalem Kompromisswillen eine Herausforderung gewesen.

Um aus der verfahrenen Situation herauszukommen, gab Merkel zu Beginn des Treffens die Devise aus: "Jetzt machen wir keine Detailarbeit, jetzt machen wir Politik." Doch es stellte sich schnell heraus, dass Politikmachen nicht einfacher ist als Detailarbeit, oder vielleicht auch, dass es eben keine Politik ohne Detailarbeit gibt.

Viel Zeit am Buffet

Ursprünglich hätte nach der ersten Runde der Verhandlungsführer die große Sondierungsrunde mit mehr als 50 Teilnehmern zusammentreten sollen. Doch daraus wurde nichts. Es gab schlicht keine Ergebnisse, die die Runde hätte bewerten können. Stattdessen wurde über Stunden in der kleineren Runde der Partei- und Fraktionschefs weitergeredet. Parallel mussten die Finanzpolitiker ran und noch einmal den finanziellen Spielraum prüfen.

Alle anderen hatten dagegen viel Zeit, sich am Buffet zu bedienen. Sie wurden vorläufig nicht gebraucht. Das führte immerhin dazu, dass man sich menschlich näher kam. Der FDP-Abgeordnete Michael Theurer beispielsweise unterhielt den Grünen-Verhandler Reinhard Bütikofer und Unionskollegen mit schwäbischen Witzen. Anderswo wurde Skat gespielt.

Doch in der Runde der Verhandlungsführer war die Stimmung weniger gut. "Von einer Einigung sind wir noch anderthalb Lichtjahre entfernt", hieß es am Abend. Und ein erfahrener älterer Politiker aus der CSU-Delegation erklärte die Verhandlungen zwischenzeitlich schon Mal für gescheitert.

Zwar war Merkel den Grünen beim Streit um den Kohleausstieg entgegengekommen. Diese hatten eine Reduzierung der Kohleverstromung um acht bis zehn Gigawatt gefordert, um so CO2 einzusparen und die deutschen Klimaziele zu erreichen. Merkel bot sieben. Die Grünen deuteten an, dass das ein Angebot war, auf das man sich eventuell einlassen könnte.