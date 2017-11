Eineinhalb Monate nach dem Wahldebakel der SPD diskutiert die Partei, welche Lehren sie aus dem schlechten Abschneiden ziehen soll. Der Vorstoß von Parteichef Martin Schulz, die Basis über das Spitzenpersonal auf Bundesebene entscheiden zu lassen, stößt dabei auf Widerstand. Der Vorschlag überzeuge ihn nicht, sagte Parteivize Thorsten Schäfer-Gümbel im Deutschlandfunk. Entweder werde die ganze Parteiführung in einer Urwahl gewählt oder wie bisher über das Delegiertenprinzip.

Die Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bundestag, Andrea Nahles, reagierte zurückhaltend auf den Vorschlag. Das Thema zu diskutieren sei "wichtig und richtig", viele Mitglieder würden sich das wünschen. Die Beteiligung der Basis sei allerdings noch längst nicht entschieden. "Da hat jetzt einer seine Meinung gesagt", fügte sie mit Blick auf ihren Parteivorsitzenden hinzu. Es gebe andere in der Partei, "die das anders sehen".

Außerdem gebe es gar keine Festlegung, dass mehr Beteiligung der Basis auch die Frage des Parteivorsitzes umfassen sollte. "Wir haben ja gar keine konkrete Aussage in dem Leitantrag, wie das jetzt ausgestaltet werden soll", sagte Nahles. Denkbar sei, die Mitglieder über den Kanzlerkandidaten abstimmen zu lassen, wenn es mehrere Kandidaten gebe. Dies ist nach der SPD-Satzung bereits möglich, 1994 wählten die Sozialdemokraten auf diesem Weg Rudolf Scharping zum Kanzlerkandidaten. Die Debatte werde nun bis zum Parteitag Anfang Dezember ausgetragen und dann ein Vorschlag gemacht, so Nahles.

SPD-Chef Martin Schulz hatte am Montag ein 16-seitiges Strategiepapier zum Neuanfang der SPD nach dem Wahldebakel vorgelegt. Er zeigte sich offen für den Wunsch vieler Mitglieder, auch bei Personalentscheidungen stärker mitmischen zu können. Das soll aber erst 2019 ermöglicht werden – und nicht bereits beim Parteitag, wo Schulz wieder für den SPD-Vorsitz antritt.

Nahles: SPD wirkt auf viele abgehoben und machtversessen

Nahles erstellte eine eigene Analyse zum schlechten Abschneiden der Partei. "Die SPD wirkt für viele Bürgerinnen und Bürger abgehoben und zu sehr auf Machtoptionen ausgerichtet", heißt es in dem Papier, das Nahles in der Bundestagsfraktion als Diskussionsgrundlage präsentierte. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur, der die Analyse vorliegt, formulierte die bisherige Arbeitsministerin darin sechs Fragen, wie die SPD ihre Glaubwürdigkeit zurückgewinnen und sich in der Opposition im Sechs-Parteien-Bundestag behaupten kann.

Die Sozialdemokratie müsse sich rasch für Menschen öffnen, die sich nicht in Parteien, sondern lieber in Vereinen oder Nichtregierungsorganisationen engagierten. "Wir werden von vielen zurzeit nicht als die Partei angesehen, die intellektuell und politisch spannend ist, die für und mit der Gesellschaft die großen Fragen unserer Zeit verhandelt", stellt Nahles fest. Die SPD müsse sich klar werden, was sie wolle und wofür sie stehe: "Dreieinhalb Jahre regieren oder Oppositionsarbeit betreiben und dann auf Kampagnenmodus umzuschalten funktioniert nicht. Die SPD muss zu einem Ort werden, an dem die spannenden Debatten geführt werden, kontinuierlich und nach vorne gerichtet."



SPD will Einwanderungsgesetz einbringen

Trotz ihrer neuen Rolle in der Opposition bereitet die SPD aber auch schon erste Gesetzesinitiativen. So wollen die Genossen den Entwurf eines Einwanderungsgesetzes, den die Union in der großen Koalition blockiert hatte, erneut einbringen. Ziel ist eine geregelte Zuwanderung ausländischer Fachkräfte nach Deutschland, deren Zahl jährlich vom Bundestag neu festgelegt würde. "Wir wollen Arbeitsmigration nach transparenten Regeln schaffen", sagte Nahles.

Demnach dürften anfangs jährlich 25.000 Personen zur Jobsuche oder zum Zweck der Erwerbstätigkeit aus Ländern außerhalb der Europäischen Union einreisen. Ausgewählt würden sie nach einem Punktesystem, mit dem Fachkräfte je nach Qualifikation oder Sprachfähigkeiten bewertet würden.