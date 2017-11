Vor dem Treffen mit der Union am Donnerstag konkretisieren SPD-Politiker ihre Bedingungen für die Bildung einer großen Koalition. Die Spitzenpolitiker der einflussreichen nordrhein-westfälischen SPD, Landeschef Michael Groschek und Generalsekretärin Svenja Schulze, haben dazu einen Brief an Parteichef Martin Schulz und Fraktionschefin Andrea Nahles geschrieben, aus dem die Süddeutsche Zeitung zitiert. Darin fordern sie unter anderem höhere Renten und die Einführung einer Bürgerversicherung, sollte sich die SPD auf eine Koalition mit der Union einlassen.



Zwar hätten sich auch nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen "unsere grundsätzlichen Erwägungen, nicht erneut in eine große Koalition einzutreten", nicht verändert, schreiben die beiden. Doch die SPD gehe mit der Situation "verantwortungsvoll" um.



Allerdings begegne man der Union allerdings "mit großem Misstrauen", heißt es laut dem Bericht weiter. Sie sei in der vergangenen Legislaturperiode "an vielen Stellen wortbrüchig geworden". Es gebe auch "keine gemeinsamen Ziele zwischen Union und SPD", schreiben Groschek und Schulze. Im Anschluss formulieren sie Forderungen aus sechs Themenfeldern. Dazu gehört eine Rentenreform mit dem Ziel, das Rentenniveau zu sichern und perspektivisch auf rund 50 Prozent anzuheben. Zudem wollen sie "das Ende der Zwei-Klassen-Medizin", also "eine paritätisch finanzierte Bürgerversicherung". Diese gehört seit Langem zu den Kernforderungen der SPD. Bei der CDU dürfte sie aber auf harten Widerstand stoßen.

Höhere Vermögenssteuer, keine Obergrenze

Außerdem wollen die NRW-Politiker eine Reform der Einkommensteuer, "die untere und mittlere Einkommen sowie Familien entlastet und zugleich aufkommensneutral ist". Hohe Vermögen sollen "deutlich höher" besteuert werden als bislang; von den so eingenommenen Geldern soll ein Investitionsprogramm in zweistelliger Milliardenhöhe "für die Bereiche Bildung, Kommunen und Wohnen" finanziert werden. Dafür eigne sich die Erbschaftsteuer. Gefordert wird zudem eine "europäische Sozialunion". Eine Obergrenze für Flüchtlinge lehnen die Genossen ab.

Zuvor hatte Landeschef Groschek gesagt, es gebe für die SPD "keine Not, keinen Zeitdruck und keine Automatismen". Zwischen Neuwahl und großer Koalition sei viel Platz für alternative Regierungsmodelle. CDU-Chefin Angela Merkel "und ihre Matrosen sind vor Jamaika gekentert". Es liege deshalb vor allen an ihnen, Möglichkeiten einer neuen Regierung auszuloten. Der NRW-Landesverband ist mit etwa 108.000 Mitgliedern der größte Landesverband der SPD.



Die SPD hatte sich am Freitag zu Gesprächen über eine Beteiligung an einer Regierungsbildung bereit erklärt. Fraktionsvize Karl Lauterbach nannte dazu ebenfalls die Abschaffung der privaten Krankenversicherung als Voraussetzung. "Wir werden sehen, ob die Union bereit ist, sich in Richtung eines gerechteren Landes zu bewegen", sagte Lauterbach. Bewege sich die Union nicht, "haben wir keine Chance, Neuwahlen zu verhindern".



Nicht zum "Scheinriesen" aufblasen

CDU-Chefin Angela Merkel hatte am Samstag auf einem Landesparteitag der CDU Mecklenburg-Vorpommerns Kompromissbereitschaft gegenüber der SPD signalisiert. Andere Unionspolitiker wie Horst Seehofer und der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier ermahnen die Sozialdemokraten jedoch, nicht zu viele Bedingungen für eine mögliche große Koalition zu stellen. Im Stundentakt würden Forderungen von Sozialdemokraten erhoben, was zwingend sei und wo rote Linien seien, kritisierte der CDU-Politiker vor einer Sitzung des CDU-Präsidiums in Berlin am Sonntagabend. "Wer sich so verhält, der muss aufpassen, dass er's nicht überzieht", sagte Bouffier. "Wer sich jetzt zum Scheinriesen aufbläst und sozusagen ununterbrochen fordert, was wir jetzt tun müssten, dem möchte ich sagen: Er soll's nicht übertreiben."

Deutschland brauche eine stabile Regierung, aber die Union werde sich nicht um jeden Preis beteiligen. Die Sozialdemokraten müssten verstehen, dass man "mit 20 Prozent nicht 100 Prozent fordern" kann. Auch der Unionsfraktionschef Volker Kauder sagte in der ARD, eine Koalition mit der SPD gebe es nicht "zu jedem Preis".

Ähnlich äußerte sich die Vizevorsitzende der CDU, Julia Klöckner. Sie sei dankbar, dass sich die SPD nach dem harschen Nein bewege. Allerdings mahnte auch sie zur Zurückhaltung: "Wir haben in vier Wochen Weihnachten. Dennoch sollte man mit Wunschzetteln sehr realistisch umgehen." Dass die Sozialdemokraten Forderungen aufstellten, habe wohl mit der Motivierung ihrer eigenen Mitglieder zu tun.

Zu Beginn der Woche waren die Sondierungsgespräche mit CSU, FDP und Grünen gescheitert. Nun wird über eine erneute Auflage der großen Koalition mit der SPD, eine Minderheitsregierung sowie Neuwahlen diskutiert. Eigentlich hatte die SPD nach ihrem schlechten Ergebnis bei der Bundestagswahl angekündigt, in die Opposition zu gehen.