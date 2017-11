Was für eine verrückte politische Woche! Zu Beginn, nach dem Ausstieg der FDP aus den Jamaika-Sondierungen, sah es so aus, als würde es auf Monate hinaus keine handlungsfähige Regierung geben, oder allenfalls nach einer Neuwahl. Ein Novum im stabilitätsgewohnten Deutschland. Jetzt, zum Wochenausgang, besteht immerhin die Chance, dass bald doch wieder regiert werden kann. Die SPD ist von ihrem strikten Nein abgerückt und bereit, mit der Union, ihrem bisherigen Regierungspartner, ergebnisoffen zu verhandeln.

Dass sich die Sozialdemokraten noch nicht festlegen wollen, ob am Ende wieder eine große Koalition stehen wird oder doch nur eine von ihr gestützte Minderheitsregierung der Union, ist verständlich. Schließlich hatten sie gleich nach ihrem verheerenden Wahlergebnis am 24. September einem erneuten schwarz-roten Bündnis eine Absage erteilt – und dies noch am Montag trotz des Abbruchs der Jamaika-Gespräche bekräftigt.



Davon konnte der Parteivorstand, insbesondere der Vorsitzende Martin Schulz selbst, jetzt nicht komplett abrücken. Trotz aller Mahnungen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, dem alten Parteifreund. Das hätte die Glaubwürdigkeit der SPD-Führung verspielt.



Doch nach dem Gespräch zwischen Schulz und Steinmeier am Donnerstag ist in einer nächtlichen Krisensitzung der Parteispitze wohl die Erkenntnis gereift, dass für die Sozialdemokratie eins noch schlimmer wäre als eine Neuauflage der GroKo: der Eindruck, dass sie sich der politischen Verantwortung für das Land entzöge.



GroKo oder GroKo light?

Das Wichtigste ist nun, dass Deutschland bald wieder eine Regierung bekommt, die nicht nur die Geschäfte verwaltet, sondern die Probleme im Land anpackt, eine Antwort auf die Vorschläge von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zur Erneuerung der EU gibt und auf Krisen reagieren kann. Ob das eine Regierung aus Union und SPD ist oder eine von der SPD tolerierte Minderheitsregierung der Union, ist zweitrangig, wenn auch nicht gleichgültig.



Eine dritte große Koalition nach 2005 und 2013 wäre für viele Wähler nicht verlockend, die alle drei beteiligten Parteien zuletzt abgestraft haben. Aber eine Wiederauflage des alten Bündnisses wäre gerade dadurch auch nicht mehr so erdrückend. Weil es dann vier sehr unterschiedliche Oppositionsparteien gäbe und Union wie SPD hoffentlich Demut gelernt haben.

Eine Minderheitsregierung, eine "GroKo light", müsste aber auch nicht per se instabil sein. Wenn sich die SPD entschließt, sie im Bundestag zu stützen, kann sie nicht so leicht wieder davon abrücken. Und die Tolerierung kann jederzeit in eine Koalition münden, wie es schon mehrfach in Landesparlamenten der Fall war.