Die SPD will nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen nicht mit der Union über die Bildung eine neue Koalition verhandeln. "Wir werden nicht in eine große Koalition eintreten", sagte Martin Schulz in der Parteizentrale in Berlin. "Wir halten Neuwahlen für den richtigen Weg", sagte Schulz.



Ob es zu einer Neuauflage der Bundestagswahl komme, hänge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ab, sagte der SPD-Chef. Er gehe aber davon aus, dass Neuwahlen kommen werden, und er halte sie auch für richtig. "Die Bürgerinnen und Bürger des Landes sollen bewerten, was sie von den Jamaika-Parteien halten." Bundespräsident Steinmeier sagte wenig später, er erwarte von allen Parteien Gesprächsbereitsschaft.



Gefragt nach einer möglichen Minderheitsregierung sagte Schulz: "Ich halte das in Deutschland für nicht praktikabel." Es sei nun wichtig, dass "die Bürgerinnen und Bürger des Landes, der Souverän, die Lage neu bewerten können".



Schulz wies darauf hin, dass er im Fall einer Neuwahl als Parteivorsitzender das Vorschlagsrecht für den kommenden Kanzlerkandidaten habe. Davon werde er zu gegebener Zeit Gebrauch machen. Schulz ließ aber offen, ob er selbst erneut als Spitzenkandidat antreten würde. Beim Parteitag Anfang Dezember werde er auf jeden Fall für den Parteivorsitz kandidieren.

Schulz sagte weiter, er habe bereits mit Bundespräsident Steinmeier gesprochen und mit ihm ein Treffen für Mittwoch vereinbart. Angela Merkel habe ihn bis heute nicht kontaktiert, sagte Schulz weiter. Die SPD werde weiter Teil der geschäftsführenden Regierung sein.