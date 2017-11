Die SPD will offenbar ihren Parteivorstand wieder vergrößern. Das meldet das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Statt 35 soll der Vorstand demnach künftig 45 Mitglieder haben, das Parteipräsidium 15 statt nur zehn Mitglieder. Der Vorschlag kommt von Parteichef Martin Schulz und soll am Montag in einer Sitzung der Parteispitze diskutiert werden. Ex-Parteichef Sigmar Gabriel hatte den Parteivorstand erst 2011 um zehn Mitglieder gekürzt.

Durch die neue Konstellation soll der SPD-Vorstand diverser werden. Mehr junge Parteimitglieder und solche aus kleinen Landesverbänden bekämen die Möglichkeit, sich an der Parteiführung zu beteiligen. Einige Landesverbände seien mit der Neuerung bereits einverstanden, der Parteitag Anfang Dezember müsste aber noch zustimmen.



Martin Schulz hatte Ende Oktober eine grundlegende Reform der SPD angekündigt und ein 16-seitiges Strategiepapier zum Neuanfang nach dem Wahldebakel vorgelegt. Der Funke-Mediengruppe sagte er damals, die Partei müsse reformiert und programmatisch sowie organisatorisch neu aufgestellt werden. Er warb vor allem für größere Mitspracherechte der Mitglieder.



Andrea Nahles sprach sich in einem Interview mit der Funke-Mediengruppe am Samstag klar gegen eine Direktwahl des Parteivorsitzenden aus. Der Vorschlag widerspreche dem Parteiengesetz. Sie erwarte nicht, dass andere Parteien mit einer Änderung des Gesetzes einverstanden wären. Zuvor hatte bereits Parteivize Thorsten Schäfer-Gümbel im Deutschlandfunk gesagt, dass ihn der Vorschlag nicht überzeuge. Entweder werde die ganze Parteiführung in einer Urwahl gewählt oder wie bisher über das Delegiertenprinzip. SPD-Chef Kurt Beck äußerte sich ähnlich. Schulz' Vorschlag sah eine Urwahl ohnehin erst für 2019 vor.



Auf dem Parteitag Anfang Dezember sollen auch andere zentrale Personalentscheidungen fallen. Die stellvertretende Vorsitzende Aydan Özoğuz tritt nicht noch einmal an, stattdessen soll Natascha Kohnen an die Parteispitze aufrücken. Kohnen ist SPD-Landeschefin in Bayern und wird als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2018 gehandelt. Martin Schulz tritt wieder für den SPD-Vorsitz an. Mit einer Gegenkandidatur wird nicht gerechnet.