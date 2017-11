Großbritanniens Premierministerin Theresa May konnte am Dienstagabend fürs Erste aufatmen: Zur befürchteten Rebellion in den eigenen Reihen ist es zunächst noch nicht gekommen. Seit Dienstag debattieren die Abgeordneten des Unterhauses in London die mehr als 300 Änderungsanträge zu dem wichtigsten Gesetz, das die rechtliche Grundlage für den Brexit bilden soll, dem "EU-Austrittsgesetz". Die ersten fünf dieser Anträge fanden keine Mehrheit.

In Sicherheit wiegen kann sich May dennoch nicht. In den kommenden Wochen wird es weitere sieben quälend lange Sitzungstage geben, mit Hunderten von Abstimmungen. Eine ganz Reihe von ihnen könnte May verlieren – was sie endgültig den Job als Premierministerin kosten könnte. Denn ausgerechnet 15 ihrer eigenen Abgeordneten haben angekündigt, dass sie sich bei einigen dieser Abstimmungen auf die Seite von Labour schlagen werden.

Das veranlasste den konservativen Daily Telegraph dazu, die 15 "Brexit-Meuterer" in seiner Mittwochsausgabe schon einmal auf der Titelseite an den Pranger zu stellen.

The bullying begins. We want a good Brexit not a Hard ideologically driven Brexit #standupfordemocracy pic.twitter.com/VVfg8LmCiA — Anna Soubry MP (@Anna_Soubry) November 14, 2017

Schuld an dieser Entwicklung ist May selbst: Als immer mehr Abgeordnete aus den eigenen Reihen Kritik an dem für May so wichtigen Gesetz äußerten, brachte die Regierung Ende vergangener Woche überraschend einen eigenen Änderungsantrag ein. Demzufolge soll das Mammut-Gesetz nun auch noch festlegen, wann Großbritannien die EU verlässt: am 29. März 2019 um 23 Uhr britischer Zeit.

Ein Austrittsdatum würde Großbritannien fesseln

Kurz darauf teilten die 15 konservativen Abgeordneten mit, dass sie gegen diesen Antrag stimmen würden. Der frühere Generalstaatsanwalt Dominic Grieve erklärte, ein präzises Austrittsdatum würde die Regierung "fesseln", falls sich die Verhandlungen mit der EU in die Länge ziehen sollten. Der Vorschlag sei "verrückt". Der frühere Minister Ken Clarke, ein Tory-Schwergewicht, sagte, die Regierung habe diesen "dämlichen" Vorschlag nur eingebracht, um sich eine vorteilhafte Berichterstattung in den Brexit-freundlichen Medien zu sichern. Labours Brexit-Schattenminister Keir Starmer bezeichnete den Vorstoß der Regierung als "verzweifelten Kunstgriff", der für Ordnung unter den Abgeordneten der Regierung sorgen solle.

Ein weiterer Änderungsantrag der Regierung, der offenbar als Zugeständnis an Kritiker gedacht war, kam ebenfalls nicht gut an. Brexit-Minister David Davis erklärte vor wenigen Tagen, die Abgeordneten sollten das Recht erhalten, über das endgültige Brexit-Abkommen abzustimmen. Bislang hat die Regierung eine solche Abstimmung abgelehnt. Denn was in Davis' Änderungsantrag nicht erkennbar ist, ist der Zeitpunkt der Abstimmung. Mehrere Abgeordnete äußerten die Befürchtung, dass die Regierung dem Parlament einen etwaigen Brexit-Deal erst in allerletzter Minute zur Abstimmung vorlegen könnte. So bliebe ihnen nur die Möglichkeit, das Abkommen abzunicken oder in Kauf zu nehmen, dass das Land die EU ohne ein Abkommen verlässt.



Das EU-Austrittsgesetz ist aus weiteren Gründen umstritten. Es sieht vor, dass zum Zeitpunkt des EU-Austritts Zehntausende EU-Verordnungen in britisches Recht überführt würden. Jedoch würde das Gesetz Ministern auch erlauben, einzelne Gesetze zu ändern oder zu streichen – und das ohne Zustimmung des Parlaments. Dabei beruft sich die Regierung auf die sogenannten Henry-VIII.-Klauseln aus dem 16. Jahrhundert. Sie erlauben es dem Monarchen oder dessen Vertreter, in diesem Fall der Regierung, Gesetze ohne Einbeziehung des Parlaments zu erlassen, zu ändern oder außer Kraft zu setzen. Labour, die Liberaldemokraten und die schottische SNP haben klargemacht, dass sie deswegen gegen den Gesetzesentwurf stimmen werden. Einigen konservativen Abgeordneten gehen die Befugnisse ebenfalls zu weit. Sollte sich die Opposition hier durchsetzen, würfe das die Brexit-Planungen der Regierung komplett durcheinander.