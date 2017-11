Zum Beginn der UN-Klimakonferenz in Bonn hat Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) die deutsche Klimapolitik kritisiert. In den letzten 20 Jahren habe die Bundesregierung in keinem einzigen Jahr genug getan, um die Klimaziele zu erreichen, sagte Hendricks in einem Interview mit T-Online. Union, FDP und Grüne sollten sich bei den Sondierungsgesprächen zu einer möglichen Jamaika-Koalition zu den geltenden deutschen Klimazielen bekennen. "Natürlich sage ich in Richtung der Koalitionsverhandler, dass man die Ziele nicht einfach negieren kann, wie die FDP das offenbar will. Das geht nicht."

Die FDP stellt insbesondere die deutsche Zusage in Frage, die Treibhausgasemissionen bis 2020 um 40 Prozent verglichen mit dem Stand von 1990 zu verringern. Deutschland droht dieses Ziel zu verfehlen, wenn nicht kurzfristig zusätzliche Maßnahmen eingeleitet werden. Hendricks hatte das während ihrer Amtszeit wiederholt versucht, war aber jeweils auch aus den eigenen Reihen gestoppt worden – unter anderem von dem früheren Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD).

Die Umweltministerin forderte auch zur Erreichung der Ziele erneut die Abschaltung weiterer Kohlekraftwerke. Der Export von Kohlestrom sei ursächlich für die schlechte deutsche Klimabilanz, sagte Hendricks.



Finanzielle Hilfe für Inselstaaten

Zu Beginn der Klimakonferenz kündigte Hendricks an, dass Deutschland seine finanzielle Hilfe für die vom Klimawandel besonders bedrohten Inselstaaten verstärken werde. Der Bund werde zusätzlich zu den bereits bereitgestellten 190 Millionen weitere 50 Millionen Euro in den sogenannten Anpassungsfonds der UN einzahlen. Damit solle laut Hendricks ein klares Signal gesendet werden: "Deutschland steht den Menschen, die besonders vom Klimawandel betroffen sind, solidarisch bei."

Die 23. Weltklimakonferenz hat am Montagmorgen begonnen. Bei Beratungen, die bis zum 17. November angesetzt sind, verhandeln die Delegationen aus fast 200 Staaten über die konkrete Umsetzung des Pariser Klimaabkommens. Gastgeberland sind die Fidschi-Inseln. Weil sie die bis zu 25.000 Konferenzteilnehmer aber nicht beherbergen können, findet das Treffen in Bonn statt, dem Sitz des UN-Klimasekretariats.