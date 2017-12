Der Auftakt des zweitägigen AfD-Parteitags in Hannover wurde von Protesten begleitet. Schon am Morgen hatte die Polizei Wasserwerfer und mehrere Hundertschaften eingesetzt, sagte eine Sprecherin der Polizei. Mehrere hundert AfD-Gegner hatten sich an Straßenkreuzungen versammelt, um mit Sitzblockaden die Zufahrten zum Parteitag abzuschneiden. Auch nach mehrfacher Aufforderung hätten die Demonstranten die Straßen nicht geräumt. Außerdem habe es Angriffe auf Polizisten gegeben, hieß es von der Polizei.



Delegierte hatten dadurch Mühe, zur Tagungshalle im Kongresszentrum der Stadt durchzukommen. In Rangeleien mit Demonstranten wurden einzelne Delegierte leicht verletzt, wie Teilnehmer Reportern schilderten. Einzelne AfD-Gegner versuchten, Delegierten auf den Nebenstraßen des Stadtviertels den Weg zum Parteitag zu versperren. Wegen der Räumung einer größeren Straßenblockade verzögerte sich der Beginn des Parteitags um fast eine Stunde.

Das Kongresszentrum ist von Polizei und durch einen doppelten Zaun abgeriegelt. Viele Dutzend Einsatzwagen sind in dem gesamten Stadtviertel postiert, Wasserwerfer und Rettungswagen stehen bereit. Ein Polizeihubschrauber fliegt über dem Areal.

Die ersten Gegendemonstranten hatten sich schon am frühen Morgen versammelt. Sie zeigten Transparente mit "Stoppt AfD" oder "Bunt statt braun". Für die Mittagszeit hat das Bündnis gegen Rassismus eine Gegendemonstration in unmittelbarer Nähe des Versammlungsortes angekündigt. Eine Holocaust-Überlebende soll sprechen, weiterhin Vertreter der jüdischen Gemeinde und der Flüchtlingshilfe. Vor allem die Linkspartei tritt bei der Veranstaltung als Unterstützer auf. Insgesamt werden bei den Gegenveranstaltungen 8.500 Demonstranten erwartet.

Am Samstag soll eine neue Parteispitze gewählt werden, eine Richtungsentscheidung im Machtkampf zwischen dem konservativen und dem rechtsnationalen Flügel der Partei. Parteichef Jörg Meuthen will seinen Posten verteidigen. Seit dem Abgang der früheren Vorsitzenden Frauke Petry ist er alleiniger AfD-Chef. Auch der Berliner AfD-Vorsitzende Georg Pazderski will für den Vorsitz kandidieren. Pazderski ist ehemaliger Bundeswehr-Offizier und wird vor allem aus dem gemäßigten Lager der Partei unterstützt. Im ARD-Morgenmagazin hatte sich Pazderski für eine Doppelspitze ausgesprochen. Die Partei sei noch nicht bereit für eine Einzelspitze, sagte er. Wer außerdem für die beiden Ämter kandidieren könnte, ist noch offen.

Eine Demonstration mit etwa 1.000 Teilnehmern am Freitagabend unter dem Motto "Keine Angst für niemand" war friedlich geblieben.