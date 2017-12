Die AfD-Fraktionschefin im Bundestag, Alice Weidel, ist mit 69,1 Prozent in den Bundesvorstand gewählt worden. Die 38-Jährige übernimmt damit für weitere zwei Jahre einen Beisitzerposten im Vorstand. In ihrer Bewerbungsrede nannte Weidel das Ergebnis von 12,6 Prozent bei der Bundestagswahl eine "historische Aufgabe". Mit Blick auf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte sie: "Die Merkel-Dämmerung ist längst eingetreten und das haben wir erreicht."

Weidel wird den wirtschaftsliberalen und gemäßigten Kräften in der Partei zugeordnet. Sie hatte sich für die Wahl des Berliner Landeschefs Georg Pazderski zum Bundesvorsitzenden stark gemacht. Pazderski konnte sich aber am Samstagabend gegen die weithin unbekannte, vom national-konservativen Flügel nominierte Doris von Sayn-Wittgenstein nicht durchsetzen. Daraufhin wurde Weidels Ko-Fraktionschef Alexander Gauland zum Parteichef neben Jörg Meuthen gewählt. Er bekam knapp 68 Prozent der Stimmen. Jörg Meuthen war mit rund 72 Prozent wiedergewählt worden.

Gauland sieht die Wahl des Vorsitzende nicht als eine Flügelfrage innerhalb der AfD an. "Frau von Sayn-Wittgenstein hat eine Rede gehalten, die an das Herz der Partei appelliert hat und da war es völlig gleichgültig, wo sie steht oder wo sie herkommt", sagte Gauland am Rande des Parteitags dem Fernsehsender Phoenix.

"Ich denke, dass wir eine vernünftige Lösung gefunden haben", sagte Pazderski auf Phoenix. Man müsse im Sinne der Partei und für die Zukunft der Partei zurückstecken, wenn es nötig sei. Die Zukunft der AfD sehe er in einer Volkspartei. Gauland sagte, es sei ein kritischer Moment, aber kein kritischer Tag gewesen. "Aber das ist so in einer Partei, wo dieses Graswurzelhafte noch immer die Partei bestimmt."



Am Sonntag wurde auf dem Parteitag der Hamburger Politiker Klaus-Günther Fohrmann als Bundesschatzmeister bestätigt. Am Nachmittag sollen außerdem noch weitere Besitzer des Bundesvorstandes gewählt werden. Einscheidungen über größere Auseinandersetzungen, wie über das Parteiausschlussverfahren des thüringischen Landeschef Björn Höcke oder das Rentenkonzept, wurden nicht erwartet.