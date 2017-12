CSU-Chef und Ministerpräsident Horst Seehofer hat der CSU-Landtagsfraktion seine bereits bekannt gewordenen Zukunftspläne bestätigt: Er will Parteivorsitzender bleiben, aber sein Amt als bayerischer Regierungschef im ersten Quartal 2018 abgeben. Dies erfuhr ZEIT ONLINE aus Teilnehmerkreisen.

Seinem potenziellen Nachfolger Markus Söder habe Seehofer in einer Sitzung eine gute Zusammenarbeit versprochen. Seehofer habe Söder explizit genannt, erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus Teilnehmerkreisen. Innenminister Joachim Herrmann gab seinen Verzicht auf eine Gegenkandidatur bekannt.

Der ganz überragende Wunsch in der Partei ist, dass wir im Konsens, gemeinsam die riesigen Aufgaben anpacken, um die es geht", hatte Seehofer vor den Beratungen der engeren Parteiführung am Sonntag in München gesagt. "Jetzt versuchen wir so schnell wie möglich, wieder zu der legendären Gemeinsamkeit und Geschlossenheit zu kommen, die die CSU über Jahrzehnte ausgezeichnet hat."



Noch im Frühjahr diesen Jahres hatte Seehofer zunächst angekündigt, sowohl als Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2018 als auch für den Parteivorsitz erneut kandidieren zu wollen. Seit dem schlechten Abschneiden der CSU bei der Bundestagswahl waren aber vermehrt Stimmen laut geworden, die Seehofer aufforderten, zumindest eines seiner beiden Ämter abzugeben.



Söder seit langem Favorit

Der bayerische Finanzminister Söder gilt seit langem als der aussichtsreichste Kandidat im Ringen um Seehofers Nachfolge. Seehofer hatte allerdings lange den Eindruck erweckt, er wolle Söder um jeden Preis verhindern. Er hatte ihm "Schmutzeleien" vorgeworfen und hielt ihn dem Vernehmen nach für charakterlich ungeeignet. Söder war es in den vergangenen Jahren gleichwohl gelungen, die bayerische Landtagsfraktion und große Teile der Parteibasis auf seine Seite zu bringen. Im Vorstand der CSU gab es dagegen Widerstand gegen eine Kandidatur Söders.

Noch in der vergangenen Woche hieß es in Medienberichten, der bayerische Innenminister Joachim Herrmann, ein Vertrauter von Seehofer, habe in kleinem Kreis angekündigt, ebenfalls für die Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl antreten zu wollen. Herrmann hatte sich öffentlich dazu nicht geäußert.

Die bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner hatte eine Mitgliederbefragung über die Spitzenkandidatur ins Gespräch gebracht. Dies war in der Partei allerdings auf Widerstand gestoßen. Dann werde die Partei monatelang über ihre Führung diskutieren müssen, hieß es. Aigner galt zeitweise selbst als mögliche Nachfolgerin Seehofers. In der Landtagsfraktion und der Partei hat sie allerdings weit weniger Unterstützter als Söder.

Wechselt Seehofer nach Berlin?

Da Seehofer den Parteivorsitz nun vorerst behalten will, erübrigt sich die Suche nach einem Nachfolger für dieses Amt. Söder hatte bereits im Vorfeld angekündigt, dass er sich eine Ämtertrennung vorstellen könne. Seehofer dürfte nun versuchen, Mitglied in einem künftigen Bundeskabinett zu werden und CSU-Positionen in Berlin durchzusetzen.

Der ehemalige bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein (CSU) sprach sich dafür aus, dass Seehofer die Verhandlungen zur Regierungsbildung in Berlin weiterführt. Dies könne er auch als Parteivorsitzender tun, sagte er dem Bayerischen Rundfunk.