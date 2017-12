Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) hat die Pläne des EU-Afrika-Gipfels kritisiert, afrikanische Migranten von Libyen aus in den Tschad und den Niger zu bringen. Das komme "weiterhin nur für eine Handvoll Flüchtlinge infrage", warnte ein UN-Sprecher im Gespräch mit der Welt. Mittelfristig müsse man vielmehr in Libyen selbst "Schutzgründe prüfen und das Resettlement von dort aus nach Europa ermöglichen".

Nachdem TV-Berichte von Sklavenauktionen mit Flüchtlingen in Libyen international Entsetzen ausgelöst hatten, beschlossen die Teilnehmer des EU-Afrika-Gipfels die strittigen Lager zu evakuieren. Der libysche Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch versprach dem UNHCR und der internationalen Organisation für Migration (IOM) den vollen Zugang zu den Lagern in seinem Machtbereich. Dies soll es ermöglichen, ausreisewillige Migranten außer Landes und letztlich zurück in ihre Heimatländer zu bringen.

Grüne: Zustände schon seit Längerem bekannt

FDP und Grüne haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wegen ihrer Rolle bei der Vereinbarung kritisiert: "Die Zustände in Libyen und die Berichte über die Versklavung von Flüchtlingen sind seit Längerem bekannt", sagte der Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour der Welt. Mit Blick auf ein CNN-Video, das die Versteigerung von Migranten in libyschen Lagern zeigen soll, sagte der Grünen-Politiker: "Jetzt haben wir das erste Mal Bewegtbilder, und das führt prompt zu Aktionismus der Kanzlerin."

Es sei nötig zu handeln, "aber durch ein Versprechen aus Tripolis, die Sklaven zu befreien, wird das nicht gelingen, weil die dortige Regierung keinen Zugriff hat auf die Regionen, in denen es diese Sklavenmärkte gibt". Niemand habe ein Patentrezept, sagt Nouripour. "Aber die Simulation von Politik macht das nicht besser."

Auch FDP-Präsidiumsmitglied Alexander Graf Lambsdorff hält den Plan für überstürzt und verspätet zugleich: "Die spontane Absprache auf dem EU-Afrika-Gipfel offenbart, dass Kanzlerin Merkel aus ihren Fehlern in der Flüchtlingspolitik ganz offensichtlich nicht gelernt hat." Die Kanzlerin handle immer erst unter Druck. Dabei hätte Merkel schon im Sommer die Initiative von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron aufgreifen müssen, um in Libyen etwas zu bewegen, fügte Lambsdorff hinzu.

Grünen-Parteichefin Simone Peter lobte den Evakuierungsplan in seinen Grundzügen im Gespräch mit der Heilbronner Stimme, auch wenn er längst überfällig sei. Dabei müsse auch die EU "Verantwortung übernehmen und zügig Plätze für die Evakuierten zur Verfügung stellen", forderte Peter. Zugleich mahnte sie, es dürfe "keine weitere Kooperation zwischen der Europäischen Union und Libyen in Fragen der Flüchtlingsabwehr geben".

EU-Afrika-Gipfel EU-Afrika-Gipfel Am 29. und 30. November treffen sich Vertreter von EU und Afrikanischer Union (AU) in der ivorischen Metropole Abidjan. Mehr als 5.000 Teilnehmer aus 55 afrikanischen und 28 europäischen Staaten werden erwartet. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will schon vor dem Gipfel bilaterale Gespräche mit afrikanischen Vertretern führen. Es ist das fünfte Treffen in diesem Format, zuvor gab es EU-Afrika-Gipfel in Kairo, Lissabon, Tripolis und zuletzt im Jahr 2014 in Brüssel. Verbindliche Beschlüsse werden auf den Treffen nicht gefällt. Am Ende wird es ein Abschlussdokument mit gemeinsamen Zielen für die nächsten Jahre geben. Fachgruppen der Länder versuchen diese dann umzusetzen. Die Ziele sind allerdings meist sehr weitreichend und wenig konkret formuliert. Worüber wird gesprochen? Das Treffen steht unter dem Motto "In die Jugend investieren – für eine nachhaltige Zukunft". Laut EU-Kommission sind 60 Prozent der afrikanischen Bevölkerung jünger als 30 Jahre. Um Jugendliche und junge Erwachsene in Afrika zu fördern, will die EU-Kommission beispielsweise das Jugendaustauschprogramm Erasmus Plus ausweiten und digitale Innovationen unterstützen. In Abidjan soll es außerdem um die Stärkung der afrikanischen Wirtschaft, die Flüchtlingskrise und den Kampf gegen den Terrorismus gehen. Kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzt wurde nach Berichten über Sklavenhandel die Lage von Flüchtlingen in Libyen. Die EU erklärt, sie strebe eine neue Partnerschaft mit Afrika an, die sich vor allem mit den Themen Migration, Frieden und Sicherheit befassen soll. Afrika steht prominenter als jemals zuvor auf der europäischen Agenda. Auch während der deutschen G20-Präsidentschaft und in der Rede von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron zur Zukunft Europas stand der Kontinent im Mittelpunkt. Was sind die Streitthemen? Migration: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte vor dem Gipfel, sie wolle die Abschiebung von Afrikanern ohne Aufenthaltsrecht in ihre Heimatländer beschleunigen und gemeinsam mit den AU-Ländern gegen "illegale Migration" vorgehen. Hilfsorganisationen werfen der EU allerdings vor, ihre Bemühungen um eine "neue Partnerschaft" dienten nur der Eindämmung der Migration. Dafür kooperiere Europa auch mit Ländern, die Menschen keinen Schutz vor Verfolgung und Gewalt böten. Gemeint ist vor allem Libyen. Einige afrikanische Länder wollen sich nicht als Kontrolleure von der EU einspannen lassen. Andere sehen Chancen in der Zusammenarbeit; sie hoffen auf mehr legale Wege zur Einwanderung oder auf mehr Investitionen. Handel: Die Grünen in Deutschland und Entwicklungsorganisationen kritisieren außerdem, dass die EU mit der AU zwar über Migration sprechen will, aber nicht über faire Handelsbeziehungen oder ihre Agrarsubventionen, die in afrikanischen Ländern lokale Märkte zerstören. Abhängigkeit: Immer wieder betont die EU, dass sie sich eine strategische Partnerschaft auf Augenhöhe wünscht. Tatsächlich ist Geld immer noch ein wichtiger Faktor in der Beziehung zwischen Europa und afrikanischen Staaten.

Beim EU-Afrika-Gipfel in Abidjan hatte Macron "Notfall-Evakuierungen" angekündigt, um Flüchtlinge in Sicherheit zu bringen, die unter menschenverachtenden Zuständen in Lagern in Libyen leben. Der Kommissionspräsident der Afrikanischen Union (AU), Moussa Faki Mahamat, verlangte eine sofortige Evakuierungsaktion für 3.800 Flüchtlinge in einem Lager nahe der libyschen Hauptstadt Tripolis.