50 Jahre, 17 Regierungen und sechs Bundestrainer hat er überlebt. Und es gibt ihn immer noch: den FC Bundestag. Seit einem halben Jahrhundert spielen Parlamentarier aller Fraktionen gemeinsam Fußball. Darunter große Namen wie Helmut Kohl, Joschka Fischer und Oskar Lafontaine. Aus den unterschiedlichsten Politikertypen formt der FC eine Mannschaft. Das Zusammenspiel funktioniert, weil die Fußballer ihre Parteizugehörigkeit in der Kabine lassen.

Mit dem ausgeprägten Mannschaftsgeist könnte es zum Vereinsjubiläum vorbei sein. Die AfD sitzt im Bundestag. Jetzt wollen einige ihrer Abgeordneten in den Jahn-Sportpark – die Spielstätte des FC Bundestags im Prenzlauer Berg. So wie sich das Parlament erst an die Neuen vom rechten Rand gewöhnen muss und um Strategien ringt – ausgrenzen, einbinden, argumentieren? –, sucht ein Team aus Politikern, in dem Ideologie bislang keine Rolle spielte, nach dem richtigen Umgang mit den Rechtspopulisten.



So würde zum Beispiel der Sprecher der AfD-Landesgruppe Rheinland-Pfalz, Sebastian Münzenmaier, gerne mitkicken. Vier Mitglieder seiner Fraktion haben sich schon angemeldet. Der Libero sieht im FC Bundestag die Chance, "mögliche Vorurteile gegen mich und Spieler meiner Fraktion abzubauen". Mit Gleitsichtbrille und Anzug unterscheidet sich Münzenmaier optisch nicht von den anderen Feierabendkickern aus dem Bundestag.

Im Fußball geht es auch um Werte wie Respekt und Toleranz

Doch die Frage, ob Münzenmaier ein durchschnittlicher Fußballfan ist, beschäftigt inzwischen sogar Gerichte. Das Amtsgericht Mainz verurteilte den AfD-Politiker im Oktober zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe, ausgesetzt zu drei Jahren auf Bewährung, wegen Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung. Aus Sicht der Richterin hatte Münzenmaier mitgemischt, als Hooligans und Ultras des FC Kaiserslautern Fans des FSV Mainz angriffen. Münzenmaier bestreitet das und hat Berufung gegen das Urteil eingelegt. Inzwischen hat der Bundestag seine Immunität aufgehoben.



Der Kapitän der Mannschaft, Marcus Weinberg (CDU), betont, der Verein repräsentiere den gesamten Bundestag: "Jeder Parlamentarier wird am Anfang einer Legislaturperiode zum Mitspielen eingeladen." Damit es nicht bei einem einmaligen Probetraining bleibt, müssen sich alle Spieler an "Werte wie Toleranz, Vielfalt und Respekt" halten.



Der linke Torschützenkönig André Hahn ist skeptisch, was die möglichen Neuzugänge aus der AfD anbetrifft: "Fußball ist immer etwas Besonderes und Verbindendes. Was mich mit der AfD verbindet, kann ich nicht erkennen." Der Sozialdemokrat Mahmut Özdemir bezeichnete seine zukünftigen Mitspieler aus der AfD im Wahlkampf als "rechte Rattenfänger". Bisher hat der FC Bundestag Rechtspopulisten nur als Gegenspieler kennengelernt. Der FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache lief für den FC Nationalrat aus Österreich auf.



Teams brauchen Harmonie. Wie soll das gehen?

Die Parlamentself spielt nicht nur gegen Kollegen aus anderen Ländern. Die Politiker treten gegen den Fahrservice des Bundestags an (2:2) oder den Bund Deutscher Baumschulen (3:1). Hitzig könnte ein erneutes Aufeinandertreffen mit der Initiative Fußball-Fans gegen Rechts werden, die ebenfalls eine Hobbymannschaft stellt. Die Organisation bezieht immer wieder deutlich Stellung gegen die AfD – was Libero Münzenmaier anspornt, solche Gegner "mit Spielern der AfD 5:0 vom Platz zu schicken".



Wie bei jedem Team endet auch beim FC Bundestag der Spieltag nicht mit dem Abpfiff des Schiedstrichters. Die Spielanalyse unter der Dusche, das isotonische Bier in der Kabine und die gemeinsame Heimreise – all diese Rituale leben von Harmonie in der Truppe, bei Profis wie bei den Amateuren gleichermaßen. Wie soll das gelingen, wenn im Team nicht nur unterschiedliche Politikstile aufeinandertreffen – das gab es schon immer –, sondern eine Partei offen hetzt gegen Migranten, Minderheiten und "Kartellparteien"?



Das fragt sich auch der Grüne Stephan Kühn. Er möchte keiner Fußballmannschaft angehören, in der sich Spieler "offen rassistisch oder fremdenfeindlich äußern". Sein Parteifreund Dieter Janecek findet, die AfD agiere "grundsätzlich rassistisch". Aber die Rechtspopulisten ausschließen? Ein Fußballverbot könnte dazu führen, dass sich die Rechtspopulisten als Opfer stilisieren.

Unsicherheit im Umgang mit der AfD

Wer mit den Mitgliedern des aktuellen Kaders spricht, spürt die Verunsicherung und Ratlosigkeit im Umgang mit der AfD. Teile der Mannschaft möchten abwarten, andere wollen eine Debatte im Vorstand. Ein Austritt kommt derzeit für niemanden infrage. Das erste Training findet erst nach der Winterpause statt.



Der Alterspräsident Hermann Otto Solms warnte in der Eröffnungsrede des Bundestages davor, "Sonderregelungen zu schaffen, auszugrenzen oder gar zu stigmatisieren". Integrieren statt diffamieren. Ein Ratschlag, der sich auf den Fußballplatz übertragen ließe.



Doch was ist mit denen, die gar nicht erst integriert werden wollen? Der AfD-Abgeordente Tino Chrupalla etwa. Der Maler- und Lackierermeister gewann im Wahlkreis Görlitz das Direktmandat gegen den zukünftigen sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Er würde gerne Fußball spielen. Aber nicht beim FC Bundestag: "Ich kann es weder mit meinem Gewissen vereinbaren noch meinen Wählern gegenüber rechtfertigen, mit Grünen in einer Mannschaft zu spielen."