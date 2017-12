Israel hat als Reaktion auf Raketenbeschuss eine weitere Serie an Luftangriffen auf die radikalislamische Hamas im Gazastreifen gestartet. Dieses Mal hätten sich die nächtlichen Angriffe gegen Einrichtungen gerichtet, die als Ausbildungsstätten und Waffenlager genutzt würden, teilte das israelische Militär mit.



Israel habe insgesamt zehn Luftangriffe gegen Hamas-Ziele geflogen, hieß es aus Gaza. Nach Angaben eines Vertreters der palästinensischen Sicherheitskräfte sei unter den Zielen ein Seestützpunkt der Hamas und ein Militärstützpunkt nahe dem Flüchtlingslager Schati im nördlichen Gazastreifen gewesen. Die Einrichtungen seien stark beschädigt worden, umliegende Gebäude seien dagegen kaum betroffen. Der Sicherheitsbeamte sprach von mehreren Leichtverletzten.



Nach der Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt durch US-Präsident Donald Trump vor rund einer Woche sind aus dem Gazastreifen täglich Raketen auf israelisches Territorium abgeschossen worden. Allein am Mittwochabend fing das Raketenabwehrsystem Iron Dome laut israelischem Militär zwei Geschosse ab. Eine dritte vom Gazastreifen aus abgefeuerte Rakete sei auf offener Fläche gelandet. Niemand wurde verletzt.

Israel hatte in den vergangenen Tagen bereits mehrmals Vergeltung geübt. Zwei Hamas-Kämpfer wurden am Wochenende bei Luftangriffen getötet, zwei Demonstranten bei Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten.



Hamas-Führer Ismail Hanija hatte im Jerusalem-Streit zu einem neuen Aufstand (Intifada) aufgerufen. Die jüngste Runde der Gewalt ist die schwerste Eskalation zwischen Israel und der Hamas seit dem Gaza-Krieg im Jahre 2014. Hamas und Israel haben in den vergangenen zehn Jahren drei Kriege gegeneinander geführt.

Israel macht die Hamas für jeden Beschuss aus dem Gazastreifen verantwortlich, auch wenn es weitere extremistische Gruppen in Gaza gibt. Die Hamas sei deswegen auch Schuld an "der Armut, der Zerstörung und der Verzweiflung der Einwohner des Gazastreifens", teilte die israelische Armee mit. Man werde Angriffe auf israelische Zivilisten nicht dulden. Für Donnerstag kündigte die Armee die Schließung des wichtigsten Grenzübergangs für Waren zwischen Israel und dem Gazastreifen an.