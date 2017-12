Die Union will das Kindergeld um 25 Euro im Monat anheben. Auch die Steuerfreibeträge sollen steigen. Die SPD will dagegen ein nach Einkommen und Kinderzahl gestaffeltes Kindergeld einführen. Außerdem will sie das Ehegattensplitting durch einen Familientarif ersetzen, der ebenfalls zu einer zusätzlichen Entlastung von 25 Euro pro Kind führen soll. Die Union hält dagegen am Ehegattensplitting in seiner bisherigen Form fest.