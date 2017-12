Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer hat gefordert, dass die Verhandlungen für eine Koalition von Union und SPD bis Anfang April beendet sein müssten. "Ostern ist der allerspäteste Zeitpunkt. Sonst hätten wir unsere Hausaufgaben als Berufspolitiker nicht gemacht", sagte der bayerische Ministerpräsident der Deutschen Presse-Agentur. "Darum haben wir uns ja darauf verständigt, sehr effizient und in knapper Zeit mit der SPD zu verhandeln."

Sollten die Sondierungen scheitern, ist eine Neuwahl für Seehofer die bessere Alternative zu einer Minderheitsregierung, da sonst die Opposition die Mehrheit habe. "Die Union hätte dann zwar alle Minister, es wäre aber ein Pyrrhussieg, denn die Union wäre bald dort, wo die SPD heute ist." Das Profil der Union wäre bei der Suche nach Mehrheiten kaum erkennbar, "auch weil wir der Bevölkerung kaum erklären könnten, warum wir mit ständig wechselnden Partnern, der FDP, den Grünen und der SPD zusammenarbeiten".

Kein "tägliches Schaulaufen" wie bei den Jamaika-Sondierungen

Nach Seehofers Ansicht hat die SPD keinen strategischen Vorteil in den Verhandlungen, obwohl die Union bei den Jamaika-Sondierungen mit einigen Kompromissen an ihre Schmerzgrenze gegangen ist. "Ich hoffe, dass Martin Schulz und Andrea Nahles die Kraft aufbringen zur Führung, damit der gemeinsame Wille zu einer Regierungsbildung, die hoch notwendig ist für das Land, auch zum Tragen kommt", sagte er an die Adresse des Vorsitzenden und der Fraktionschefin der Sozialdemokraten gerichtet. Dazu gehöre ein Grundvertrauen, dass auch der Partner dafür werbe: "Ich glaube, dieses Grundvertrauen ist jedenfalls bei den sechs Spitzen, den Partei- und Fraktionsvorsitzenden, da."

Seehofer sagte, er bedaure das Scheitern der Sondierungen über eine Jamaika-Koalition mit FDP und Grünen: "Es wäre die richtige Antwort auf das Wahlergebnis gewesen und eine höchst interessante Koalition mit neuen Akzenten in der Wirtschaft, beim Sozialen und in der Ökologie." Er beklagte allerdings das "tägliche Schaulaufen, wie es bei Jamaika der Fall war, einschließlich der Balkonbilder". Dies dürfe sich nicht wiederholen.

Zum Zeitplan für die Gespräche mit der SPD sagte der CSU-Politiker: "Ich bin froh, dass wir den Abschluss der Sondierungen bis zum 12. Januar vereinbart haben, dass die SPD am 21. Januar ihren Parteitag macht und dass wir dann im positiven Fall Ende Januar mit Koalitionsverhandlungen beginnen können. Dann haben wir bis Anfang April ausreichend Zeit, eine Regierung zu bilden. Alles andere wäre nicht Made in Germany."

"Kaum Spielraum" in der Flüchtlingspolitik

Zum Streitthema Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus sagte Seehofer, die CSU knicke nicht ein: "Wir haben einen sehr hohen Preis bezahlt für die Berliner Flüchtlingspolitik. Ich habe kaum Spielraum, jetzt noch einmal einen Preis zu zahlen." Die CSU wolle die Familienzusammenführung von Menschen, die nur vorübergehend hier schutzberechtigt sind, in ihren Heimatländern und nicht in Deutschland.

Die CSU-Landesgruppe fordert in einer Vorlage für die Klausur ihrer Bundestagsabgeordneten im Kloster Seeon Anfang Januar deutlich höhere Verteidigungsausgaben sowie schärfere EU-Regeln bei Flüchtlingen und Grenzkontrollen. Sie bezieht damit Position gegen Vorstellungen der Sozialdemokraten. Das von SPD-Chef Schulz ausgerufene Ziel von "Vereinigten Staaten von Europa" lehnt die CSU zudem ab. Die SPD wies Milliardenforderungen für Rüstung umgehend zurück.

Schäuble hält Minderheitsregierung für möglich

Auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble rief Union und SPD zu einer zügigen Koalitionsbildung auf. "Lieber früher als später, das ist klar", sagte Schäuble dem Tagesspiegel. Solange keine Regierung gebildet sei, sei der Bundestag nicht vollständig aktionsfähig. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier habe die Beteiligten zu Recht gemahnt, möglichst schnell zu einem Ergebnis zu kommen.

Eine Minderheitsregierung will Schäuble dagegen nicht ausschließen. Das Grundgesetz wolle zwar streng genommen keine Minderheitsregierungen, sondern ziele auf stabile Mehrheiten. "Aber wenn ein Kanzler gewählt ist, dann ist er im Amt und hat seine Möglichkeiten. Es würde also so oder so gehen. Aber vorzuziehen ist jetzt ein stabiles Bündnis von Union und SPD."

Zugleich warnte auch er SPD-Chef Schulz davor, zügig die Vereinigten Staaten von Europa zu schaffen. Er sei zwar überzeugt, "dass wir ein stärkeres Europa brauchen", sagte Schäuble. "Aber die Menschen überall in Europa haben in diesen Zeiten der unglaublich schnellen und grundlegenden Veränderungen offenkundig das Bedürfnis, auch ein Stück weit Halt zu finden in ihren nationalstaatlichen Traditionen. Und da wäre es falsch, ihnen dieses Gefühl der Versicherung oder Rückbindung an das Nationale zu nehmen."



Nordrhein-Westfalens SPD macht ein steigendes Rentenniveau zur Bedingung für Koalitionsverhandlungen mit der Union. Mittelfristig müsse das Niveau wieder auf rund 50 Prozent von derzeit etwa 48 Prozent steigen, sagte Landeschef Michael Groschek dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sollte es in den für die SPD wichtigen Punkten keine Einigung geben, werde er gegen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen stimmen. Für die SPD in Nordrhein-Westfalen stünden die Themen Arbeit, Rente, Gesundheit, Kommunen und Europa besonders im Fokus, sagte Groschek.