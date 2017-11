Zehn Tage nach dem Platzen der Jamaika-Sondierungsgespräche hat FDP-Chef Christian Lindner sich für eine Große Koalition ausgesprochen. "In jedem Fall wäre eine große Koalition stabiler und günstiger als Jamaika", sagte Lindner der Rheinischen Post. Die Union habe den Grünen viele Zugeständnisse gemacht, die teuer und gefährlich gewesen seien. Zugleich warnte der FDP-Chef die Union vor zu vielen Zugeständnissen an die SPD: "Die SPD verlangt hohe Preise. Die Union darf sich nicht erpressen lassen, sondern sollte notfalls eine Minderheitsregierung in Erwägung ziehen."

SPD-Vize Scholz: Wir haben viel Zeit

Die SPD will sich laut ihrem Vize Olaf Scholz allerdings nicht zu Koalitionsgesprächen drängen lassen. Deutschland habe eine geschäftsführende Regierung, sagte Hamburgs Erster Bürgermeister in der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner". "Die Frage, was zu tun ist, kann deshalb auch sehr sorgfältig hin und her gewogen werden." Alle Beteiligten sollten sich "vergewissern, dass wir viel Zeit haben", so Scholz. Da das Wählervotum bei der Bundestagswahl keine Regierungsbeteiligung der SPD mehr vorgesehen habe, müsse die Situation "gelassen und mit kühlem Kopf" besprochen werden.

Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) plädierte unterdessen für ein zügiges Vorgehen. Man sollte "die Ungewissheit von Koalitionsverhandlungen, die sich über Wochen hinziehen", nicht durch Mitgliederbefragungen verlängern, sagte Altmaier. Dennoch müsse man das Vorgehen der SPD akzeptieren. Je schneller Sondierungen und Koalitionsverhandlungen beendet werden könnten, "desto früher werden wir an die Arbeit gehen können", sagte der CDU-Minister mit Blick auf eine Neuauflage der großen Koalition. Vor dem Forderungskatalog der Sozialdemokraten habe die Union keine Angst, so Altmaier.

Unterdessen trafen sich die Vorsitzenden von Union und SPD erstmals seit dem Scheitern der Sondierungen gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, um Möglichkeiten einer Regierungsbildung zu besprechen. Das Treffen im Schloss Bellevue dauerte etwas mehr als zwei Stunden, wie erwartet wurden im Anschluss keine Erklärungen abgegeben. Die Parteigremien wollten die Gesprächsergebnisse am Freitagvormittag diskutieren.

Jeder zweite Deutsche rechnet mit einer dritten GroKo

Die Zustimmung für eine Neuauflage der Großen Koalition ist gering: Laut einer INSA-Umfrage für Bild wünschen sich dies nur 22 Prozent der Deutschen. Allerdings rechnet fast die Hälfte der Befragten damit, dass es ein drittes Mal dazu kommt. Knapp ein Drittel der Deutschen wünscht sich Neuwahlen, aber nur jeder Fünfte rechnet damit. Die beliebteste Variante der Minderheitsregierung ist ein Bündnis von Union und Grünen, mit dem 14 Prozent der Deutschen zufrieden wären.

Lindner machte deutlich, dass die FDP in der Opposition nicht mit der AfD zusammenarbeiten werde. "Mit der AfD ergreifen wir keine Initiativen. Wir werden auch keine Initiativen in den Bundestag einbringen, die nur dann umgesetzt werden können, wenn die AfD den Ausschlag geben sollte", sagte Lindner der Rheinischen Post. Die AfD kultiviere "völkische Reinheits- und Gleichheitsfantasien, die nicht zu unserem liberalen Land passen". Er setzte hinzu, die Parteien der Mitte sollten die Linkspartei in ähnlichem Maße ignorieren wie die AfD.