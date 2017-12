Eines der größten Probleme des deutschen Asylsystems ist, dass die Verfahren nach wie vor viel zu lange dauern. Im Schnitt vergeht vom Antrag bis zum meist ablehnenden Entscheid inklusive Widerspruchsmöglichkeit aktuell fast ein Jahr. Die Frist ist wegen der vielen Altfälle und der vielen Anträge seit 2015 in diesem Jahr sogar gestiegen, obwohl die Bundesregierung das Gegenteil versprochen hatte. Dazu kommen dann noch die ebenfalls oft lange dauernden Klagen vor den überlasteten Verwaltungsgerichten.

So können Jahre vergehen, bis ein Asylbewerber rechtskräftig abgelehnt ist und einen Ausreisebescheid erhält – und noch länger, bis er oder sie tatsächlich ausgewiesen wird. Ein unhaltbarer, inhumaner Zustand. Denn in dieser langen Zeit haben sich die Asylsuchenden, selbst wenn ihr Antrag offenkundig unbegründet ist, längst hier eingelebt und mehr oder weniger integriert. Sie haben in vielen Fällen die Sprache erlernt, einen Job, eine Wohnung und Freunde gefunden. Weshalb soll man sie dann noch aus dem Land weisen?

Das Asylrecht wird auf diese Weise missbraucht. Nicht nur von denen, die sich zu unrecht darauf berufen, sondern auch von den politisch Verantwortlichen, die es seit Jahrzehnten nicht schaffen, die Antragsbearbeitung so zu straffen wie in anderen europäischen Ländern: so, dass in kurzer Zeit entschieden ist, ob ein Bewerber bleiben darf oder nicht.

Der amtierende Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat aus dieser Situation, für die er auch selbst verantwortlich ist, nun die Konsequenz gezogen, ausreisepflichtigen abgelehnten Asylbewerbern neben den bereits vorhandenen finanziellen Anreizen eine zusätzliche Start- und Wohnkostenhilfe von 3.000 Euro für Familien und 1.000 Euro für Einzelpersonen anzubieten, falls sie bis Ende Februar das Land verlassen und in ihre Heimatländer zurückkehren.



Ein Angebot auch an die deutsche Bevölkerung

Ludwig Greven Politikredakteur bei ZEIT ONLINE und freier Autor

Pro Asyl und Die Linke kritisieren das als unmoralisches Angebot. Es ist aber nicht verwerflich, sondern ziemlich vernünftig. Denn Menschen, die keinen Schutzanspruch zuerkannt bekommen haben, finanzielle Hilfen anzubieten, um ihnen und den Behörden eine Ausweisung zu ersparen – das kann beiden Seiten helfen: den Betroffenen, die eine Chance erhalten, sich und ihren Familien mit staatlicher deutscher Hilfe in ihrer Heimat eine neue Existenzgrundlage aufzubauen; und dem Staat selbst wie auch den Ausländerämtern, die auf diese Weise vielleicht einige Tausend aussichtslose Altfälle loswerden.

Denn es sind vor allem diese Altfälle, welche die Entscheider des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) und die Ausländerämter überlasten, die für die Ausweisung zuständig sind. Und die dafür sorgen, dass die hohe Zahl der unbearbeiteten Anträge nicht sinkt, weil immer noch monatlich Tausende neue Asylanträge dazukommen.

Wenn de Maizières Extraprämie einen Beitrag dazu leistet, auch die Asyl-Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen, weil kritische Bürger sehen, dass abgelehnte Bewerber das Land verlassen, dann ist gegen sie wenig zu sagen. Weit weniger jedenfalls als gegen die Absicht der Unions-Innenminister von Bayern und Sachsen, Flüchtlinge in "sichere" Gebiete im totalen Kriegsland Syrien zurückzuschicken, was selbst CDU-Kollegen für verrückt halten.



Ablehnen können den Bonus eigentlich nur diejenigen, die meinen, dass jeder, der hierzulande Asyl beantragt, auch wenn er nicht verfolgt wird und kein Kriegsflüchtling ist, auf jeden Fall in Deutschland bleiben können muss. Wer das fordert, hat das Asylrecht jedoch nicht verstanden.