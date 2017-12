Michael Kretschmer ist neuer Vorsitzender der CDU in Sachsen. Der 42-Jährige wurde von einem Landesparteitag im ostsächsischen Löbau mit großer Mehrheit zum Nachfolger von Stanislaw Tillich gewählt. Am Mittwoch soll Kretschmer dann im Dresdner Landtag auch zum neuen Regierungschef gewählt werden. Tillich hat Mitte Oktober angekündigt, beide Ämter aufzugeben.



Auf dem Parteitag in Löbau gaben 217 Delegierte ihre Stimme ab, sechs von ihnen enthielten sich. Kretschmer konnte 190 Stimmen auf sich vereinen, was einer Zustimmung von fast 90 Prozent entspricht. Tillich hat bei seiner letzten Wahl zum Parteichef vor zwei Jahren 83,3 Prozent der Stimmen erhalten.

Tillich hatte den Rückzug von seinen Ämtern angekündigt, nachdem die CDU in Sachsen bei der Bundestagswahl nur zweitstärkste Kraft hinter der AfD wurde. Der 58-Jährige stand seit 2008 an der Spitze von Partei und Regierung.

Kretschmer war bisher Generalsekretär der sächsischen CDU. Bei mehreren Bundestagswahlen hat er das Direktmandat für die CDU in Görlitz errungen. 2017 war er sich seines Erfolges so sicher gewesen, dass er antrat, ohne einen sicheren Platz auf der Kandidatenliste der CDU innezuhaben. Doch im Wahlsommer erstarkte die AfD, am 24. September machten die Rechtspopulisten die CDU zur zweitstärksten Kraft im Freistaat. Das Direktmandat für den Wahlkreis Görlitz ging an den 41-jährigen Malermeister Tino Chrupalla. Kretschmer war nur noch Generalsekretär seines Landesverbandes.