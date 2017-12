Sachsen hat einen neuen Regierungschef: Michael Kretschmer (CDU) wurde im sächsischen Landtag in Dresden mit 69 von 122 abgegeben Stimmen zum Ministerpräsidenten gewählt. Nicht alle Abgeordneten der Regierungskoaltion aus CDU und SPD stimmten für ihren neuen Chef – die schwarz-rote Koalition verfügt über 77 Sitze.



Nach der Wahl wurde Kretschmer im Dresdner Landtag vereidigt. Am Samstag war der 42-Jährige bereits als neuer Landesvorsitzender der sächsischen CDU gewählt worden. Zuvor war Kretschmer der Generalsekretär der sächsischen Union.



Kretschmers Vorgänger und Parteikollege Stanislaw Tillich hatte das Bundesland neun Jahre lang regiert. Im Oktober hatte Tillich seinen Rücktritt angekündigt. Damit reagierte der CDU-Politiker auf das desaströse Wahlergebnis, das die CDU in Sachsen in der Bundestagswahl erzielt hatte – die Konservativen wurden zweitstärkste Kraft, knapp hinter der AfD. Kretschmer selbst hatte nach 15 Jahren sein Direktmandat im Wahlkreis Görlitz an einen AfD-Kandidaten verloren.

Der neu gewählte Ministerpräsident kündigte an, er sehe es als seine Aufgabe, die CDU in Sachsen auf einem konservativen Kurs zu halten.