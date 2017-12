Offiziell sollen die Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD erst am 7. Januar beginnen, doch die Vorgeplänkel laufen schon. Spitzenpolitiker beider Parteien haben am zweiten Weihnachtsfeiertag erneut ihre Positionen zu einer möglichen gemeinsamen Regierung öffentlich klargestellt.



Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner beispielsweise betonte den Führungsanspruch der Union. "Unser Wahlergebnis liegt mehr als zwölf Prozentpunkte über dem der SPD", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Das muss sich niederschlagen, wenn es zu einer Koalition kommt." Klöckner warnte die Sozialdemokraten vor zu weitgehenden Forderungen. Sie sei kompromissbereit – "klar ist aber, dass für die Union das gemeinsame Wahlprogramm Grundlage ist".



Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sprach sich für einen wesentlich härteren Umgang mit Asylbewerbern aus, die Behörden über ihre Identität offensichtlich täuschten. "Jemand, der seine Identität verschleiert oder Papiere vernichtet hat, muss mit harten Konsequenzen rechnen", sagte sie der Welt. Es gehe bei der Zuwanderung und bei der Integration vor allen Dingen um konsequentes staatliches Handeln, etwa bei Abschiebungen. Zudem plädierte sie für eine verbindliche Altersfeststellung minderjähriger Flüchtlinge. Der Staat müsse alle rechtlich gebotenen Möglichkeiten ausschöpfen, um die Identitäten festzustellen.



Zugleich forderte Kramp-Karrenbauer einen sukzessiven Abbau des Solidaritätszuschlags. "Wir haben uns nach der Wiedervereinigung zusammen mit den Menschen im Osten zu Recht auf den Aufbau in den neuen Bundesländern konzentriert." Nun gelte es, die Aufmerksamkeit wieder auf alle Bundesländer zu lenken. Kramp-Karrenbauer und Klöckner gehören zum Sondierungsteam der Union.



SPD: Regierungsbeteiligung nur mit klarem Profil

Die Sondierungsgespräche sollen bereits am 12. Januar abgeschlossen sein. Um offizielle Koalitionsverhandlungen braucht die SPD-Spitze allerdings die Zustimmung eines Parteitags, der am 21. Januar in Bonn stattfindet. Nach großen Verlusten bei der Bundestagswahl geht es für die Sozialdemokraten vor allem darum, ihr Profil in einer möglichen erneuten Großen Koalition zu schärfen – für manche in der Partei scheint das eine kaum lösbare Aufgabe. Viele stehen einer Neuauflage des Bündnisses mit der Union deshalb skeptisch gegenüber.



Zum Sondierungsteam der SPD gehört unter anderem auch der Parteivize und SPD-Spitzenkandidat in Hessen, Thorsten Schäfer-Gümbel. Ihm zufolge ist für die Sozialdemokraten wichtig, dass sich "die Dinge ändern", etwa in der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, der Steuer- und Finanzpolitik und in Gesundheitsfragen – Stichwort Bürgerversicherung. "Das ist der Maßstab, den wir an alles anlegen, er ist ein rein inhaltlicher."



Eine mögliche Neuauflage der großen Koalition im Bund hängt laut Schäfer-Gümbel auch davon ab, ob wieder Vertrauen aufgebaut werden könne. Die Union sei am Ende des Bündnisses in der zurückliegenden Legislaturperiode vertragsbrüchig geworden, zum Beispiel beim Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit oder der Entscheidung über den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat.



Warnung vor zu schneller Absage

Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, nannte die Ablehnung einer erneuten großen Koalition in Teilen seiner Partei angesichts des Ergebnisses bei der Bundestagswahl "nicht überraschend". Er warnte die SPD aber vor einer voreiligen Absage an eine erneute große Koalition. "Ich finde, die SPD sollte immer anstreben, auch zu regieren und Deutschland ein Stück besser zu machen." Entscheidend sei dabei, dass die Partei ihre Inhalte durchsetzen könne und sich der Stil des Regierungsbündnisses ändere. Dazu gehöre auch eine offene Debatte im Parlament.



Eine etwaige Regierungsbeteiligung der SPD müsse "schon eine wirkliche Verbesserung für die Leistungsträger des Alltags mit sich bringen", sagte Schneider. "Also dass für ganz normale Menschen, die ihren Job machen, ihre Kinder erziehen oder sich um ihre Eltern kümmern, das Leben besser wird."



Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil mahnte unterdessen einen maßvollen Umgang der Sondierungsverhandler mit sozialen Medien angemahnt. "Fehlende Funkdisziplin" inmitten von Verhandlungen sei ein Bremsklotz, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.



Gewerkschaften für Steuererhöhungen

Auch Gewerkschaften und Unternehmerverbände positionieren sich. Ver.di-Chef Frank Bsirske begrüßte die Sondierungsgespräche. "Es ist richtig, dass Union und SPD jetzt ausloten, was geht", sagte Bsirske, der auch Mitglied bei den Grünen ist.



Die SPD müsse für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen. "Nötig ist eine Stabilisierung der Rente, die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Krankenversicherung, eine spürbare Stärkung der Pflege, das Zurückdrängen prekärer Arbeitsverhältnisse und die Stärkung der Tarifbindung." Bsirkse forderte außerdem umfangreiche Investitionen in die Bildung, den sozialen Wohnungsbau und die öffentlichen Infrastruktur. Finanziert werden solle das durch höhere Steuern – beispielsweise für hohe Erbschaften und Gewinne ausländischer Konzerne – und eine Nettoneuverschuldung des Staats.



Unternehmer zeigen sich besorgt

Die wichtigsten Unternehmerverbände kritisierten die langsame Regierungsbildung. Zwar erwarten ihre Präsidenten eine Fortsetzung des kräftigen Wachstums im kommenden Jahr, doch warnten sie zugleich, dass durch den politischen Stillstand wichtige Entscheidungen für die Zukunft verpasst werden könnten.



Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, nannte den Fachkräftemangel als "mit Abstand größte Sorge der deutschen Wirtschaft". Um ihm entgegenzuwirken, forderte Schweitzer eine individuelle Förderung von Langzeitarbeitslosen, flächendeckende Ganztagesbetreuung für Kinder sowie eine gezielte Zuwanderung in Ausbildung und Arbeit. Handlungsbedarf sehen die Verbände außerdem bei den – aus ihrer Sicht zu starr geregelten – Arbeitszeiten in Deutschland und bei den steuerlichen und sonstigen Finanzbelastungen für Firmen, nicht zuletzt wegen der anstehenden massiven Steuererleichterungen in den USA.