Vor dem Spitzentreffen von Union und SPD am heutigen Mittwoch haben Unionspolitiker Forderungen nach Steuererhöhungen für Besserverdiener und Vermögende zurückgewiesen. "Die SPD muss sich von ihrem sozialistischen Ballast befreien, sonst wird es nichts mit der großen Koalition", sagte der Chef des Parlamentskreises Mittelstand in der Unionsfraktion, Christian von Stetten, der Rheinischen Post. Der finanzpolitische Sprecher der CSU, Hans Michelbach, sagte, vom höchsten Steueraufkommen aller Zeiten müssten alle Steuerzahler etwas zurückbekommen. Deswegen werde es mit der Union "keine Steuererhöhungen und keine neue Umverteilungen" geben.

Keine neue Regierung vor März

Die Partei- und Fraktionsvorsitzenden von CDU, CSU und SPD beraten seit dem Vormittag über den zeitlichen und inhaltlichen Rahmen für die ab Januar geplanten Sondierungen zu einer Neuauflage der großen Koalition. Für die Sechserrunde sind nach Angaben aus den Parteien mehrere Stunden angesetzt. An dem Treffen im Jakob-Kaiser-Haus nehmen für die CDU Kanzlerin Angela Merkel und Fraktionschef Volker Kauder, für die CSU Ministerpräsident Horst Seehofer und Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sowie für die SPD Parteichef Martin Schulz und Fraktionschefin Andrea Nahles teil.

Sondierungen in größerer Runde sind aber erst nach Weihnachten und dem Jahreswechsel ab 7. Januar zu erwarten. Am 21. Januar soll dann ein SPD-Parteitag entscheiden, ob die Partei förmliche Koalitionsverhandlungen über den konkreten Vertragstext aufnimmt. Vor März dürfte es keine Regierung geben.

CDU, CSU und SPD haben bereits mehrfach miteinander regiert und tun dies seit der Bundestagswahl vor drei Monaten auch weiterhin geschäftsführend. Ihre neuen Verhandlungen sind nötig geworden, weil die Jamaika-Sondierungen von CDU/CSU, FDP und Grünen geplatzt waren. Schulz wollte sich angesichts der Skepsis seiner Partei dabei drei Varianten offenhalten: eine Fortsetzung der großen Koalition, eine Teilkoalition mit Zusammenarbeit nur bei einigen Hauptpunkten sowie die Tolerierung einer CDU/CSU-Minderheitsregierung durch die SPD. Die Kanzlerin hatte allerdings am Montag abermals deutlich gemacht, dass sie nur mit dem Ziel einer echten Koalition sondieren will.



"Keine Spiegelstrich-Politik mehr"

CSU-Chef Horst Seehofer setzt jedenfalls auf rasche Sondierungen. "Ich erwarte, dass es zügig weitergeht", sagte er bereits am Dienstagabend zu Beginn von Beratungen der engsten Unionsführung in Berlin. "Die Bevölkerung wartet darauf. Wir, die CSU, sind jedenfalls bereit, zügig zu verhandeln." Als Kernthemen seiner Partei für die Verhandlungen nannte der bayerische Ministerpräsident "alles in der Innen- und Außenpolitik, was den Menschen nutzt". Es gehe um die Europapolitik, sicherere Arbeitsplätze, die Zukunft von Renten und Pflege, die Sicherheit der Menschen sowie um die Zuwanderung: "die ganze Palette, die bekannt ist".



SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sieht genau in dieser inhaltlichen Unschärfe ein Problem der Verhandlungen. "Es ist schwierig, in diese Gespräche zu gehen, wenn man nicht weiß, was die andere Seite eigentlich will", sagte er der Berliner Zeitung. "Die Union sagt immer nur, wogegen sie ist, aber nicht, welche Konzepte sie eigentlich für die Zukunft des Landes hat." Eine neue Regierung müsse "Lösungen für die großen Fragen unserer Zeit erarbeiten: von Europa, über Bildung und Pflege bis hin zur Digitalisierung", sagte er. "Eine Fortführung der Spiegelstrich-Politik von Angela Merkel kann es nicht mehr geben."

Zumindest in der Gesundheitspolitik könnten Union und SPD schnell Gemeinsamkeiten finden. "Wir haben etwa in der Alten- und Krankenpflege schon viele Verbesserungen erreicht", sagte Finanz-Staatssekretär Jens Spahn, Mitglied der CDU-Sondierungsdelegation, der Rhein-Neckar-Zeitung über die Arbeit der bisherigen großen Koalition. "Es gibt aber immer noch einen gewaltigen Mehrbedarf an Pflegekräften. Die Ausbildung und Bezahlung müssen besser werden." Sein Parteikollege Armin Laschet sieht dagegen in der Betonung einer "modernen Wirtschaftspolitik in Zeiten der Digitalisierung" einen neuen "Markenkern der Union in dieser neuen großen Koalition". CDU und CSU müssten "die Interessen der Wirtschaft, der Industriearbeitsplätze, des Handwerks und des Mittelstands mehr denn je in den Fokus rücken", sagte der CDU-Vize und Ministerpräsident des Industrielands Nordrhein-Westfalen dem Spiegel.