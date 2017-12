Die SPD hat seit heute einen Vertreter der Kettcar-Generation zum Generalsekretär. Auf dem Parteitag in Berlin zitiert Lars Klingbeil aus dem bei 30- bis 40-Jährigen gerne mitgesummten Textgut der Indieband aus Hamburg: "Nur weil man sich so dran gewöhnt hat, ist es nicht normal. Nur weil man es nicht besser kennt, ist es nicht egal."

Die SPD verändern – das ist nichts weniger als die Aufgabe des 39-Jährigen, der am Freitag von den 600 Delegierten zum neuen programmatischen Manager und Vordenker im Willy-Brandt-Haus gewählt wurde.

Allerdings bekam Klingbeil, Wunschkandidat von Parteichef Martin Schulz und dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil, nur 70,6 Prozent der Stimmen. Ein mäßiges Ergebnis, dass der Bundestagsabgeordnete mit der ihm eigenen äußeren Unerschütterlichkeit über sich ergehen ließ.

Seine Jobbeschreibung hat sich radikal gewandelt

Für die Politik sei Robustheit nichts Schlechtes, hatte Lars Klingbeil vor einigen Wochen in seiner Nominierungspressekonferenz gesagt. Ein Journalist hatte damals den Bundestagsabgeordneten, der bisher für Digital- und Verteidigungspolitik zuständig war, wegen seiner großen, kräftigen Statur mit einer Schrankwand verglichen.

Tatsächlich wird es Klingbeil schwer haben. Schon seine Jobbeschreibung hat sich in den vergangenen Wochen radikal gewandelt – als der Politiker für den Posten nominiert wurde, wiegte sich die SPD noch in der Gewissheit, dass sie in der Opposition künftig alles anders machen könne. Klingbeil hätte dann mit Auftritt und Habitus der SPD ein wenig herumprobieren können – ohne das gleich das Schicksal einer ganzen Regierung daran hängt.

Inzwischen diskutiert die Partei aber eine dritte Auflage der großen Koalition unter Angela Merkel. So könnte es passieren, dass der junge Digitalpolitiker in der montäglichen Pressekonferenz des SPD-Generalsekretärs künftig wieder Regierungskompromisse verteidigen muss, statt die Merkel-Union angreifen zu dürfen.

Klingbeil beteuert, das werde ihn nicht davon abhalten, bis zum nächsten Jahr eine austarierte Strategie für eine modernere SPD zu erarbeiten, die auch die Tür zu "jungen Menschen in Wissenschaft, Gewerkschaften und Kulturszene" öffnet. Der Generalsekretär will seine SPD in Zukunft "aufrecht und selbstbewusst" sehen – auch in schwierigen Zeiten.

Das Riesenthema Digitalisierung müsse richtig angegangen werden. Man werde, sagt der SPD-Mann, den Menschen sagen, "es kommen eine Menge Veränderungen auf uns zu". Im Zusammenleben, in der Arbeitswelt: "Aber lasst uns sie gestalten."

Auch die Partei, so Klingbeils Vision, soll sich digitaler aufstellen: Künftig sollen sich Mitglieder in der Partei auch über Online-Plattformen einbringen können, ohne an langatmigen Ortsvereinssitzungen teilnehmen zu müssen – wie der Generalsekretär auch bei ZEIT ONLINE im Gastbeitrag beschrieb.