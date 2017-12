Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) hält die Forderung von SPD-Chef Martin Schulz für unrealistisch, die Europäische Union bis 2025 in Vereinigte Staaten von Europa zu verwandeln. "Die Diskussion, ob Europa ein Bundesstaat, ein Staatenbund oder Vereinigte Staaten sein sollte, ist eine für Wissenschaftler und Journalisten – nicht für die deutsche Außenpolitik", sagte der geschäftsführende Finanzminister der Rheinischen Post. "Die Vereinigten Staaten von Europa würden die Souveränität der Mitgliedstaaten auf Brüssel übertragen. Dafür wird es in vielen EU-Staaten keine Mehrheiten geben", sagte Altmaier.

Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Volker Kauder. Es stehe außer Frage, dass Europa gestärkt werden müsse, sagte er dem Berliner Tagesspiegel. "In dem Vorschlag sehe ich aber eher eine Gefahr für die EU und für die Zustimmung der Bürger zu Europa", so Kauder. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) reagierte zurückhaltend, vermied aber eine eindeutige Positionierung.

Die CSU warf Schulz vor, mit den Plänen Europa zu spalten. Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nannte Schulz einen "Europaradikalen". Schulz reagierte darauf mit den Worten: "Ja, Herr Dobrindt, nicht nur ich, meine ganze Partei. Wir sind radikale Proeuropäer."

Schulz hatte am Donnerstag auf dem SPD-Parteitag gefordert, die Idee von den Vereinigten Staaten von Europa bis 2025 umzusetzen. Die EU-Mitglieder, die dieser föderalen Verfassung nicht zustimmen, sollten die EU verlassen, so Schulz. Zugleich forderte der SPD-Chef mehr Leidenschaft für Europa.

Wenig Zustimmung in der Bevölkerung

Der ehemalige Berater von Altkanzler Helmut Kohl (CDU), Horst Teltschik, bezeichnete Schulz' Pläne dagegen als "klugen Schachzug". Schulz habe "endlich begriffen, dass er ein Thema hat, bei dem er eine gewisse Glaubwürdigkeit und Kompetenz mitbringt, und das ist Europa", sagte der langjährige Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz der Heilbronner Stimme. "Meine Hoffnung ist: Wenn es zu einer neuen großen Koalition kommt und Schulz Mitglied des Kabinetts wird, dass er Kanzlerin und Union in europäischen Fragen vor sich herzutreiben beginnt", sagte Teltschik.

Teltschik verteidigte Schulz auch gegen die Kritik von CSU-Politiker Dobrindt. "Ich möchte Herrn Dobrindt raten: Lesen Sie einmal die Reden von Franz Josef Strauß zu Europa nach. Er hat nichts anderes gefordert als die Vereinigten Staaten von Europa", sagte Teltschik der Zeitung.

Auch Außenminister und Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel sprang Schulz bei. "Es ist besser, dass wir jetzt mal über eine große Idee debattieren, als uns jeden Tag irgendwie im Klein-Klein zu verhaken", sagte er im Deutschlandfunk. Die Europäer müssten sich zur Verteidigung ihrer Interessen zusammenschließen. Einzelne Länder und auch das starke Deutschland seien bei großen Fragen allein zu klein. "Deshalb brauchen wir eine gemeinsame Stimme in der Welt, damit wir überhaupt als Europäer in der Welt gehört werden", sagte Gabriel.

In der Bevölkerung findet die Vorstellung von Vereinigten Staaten von Europa derweil nur wenig Anklang. In einer Emnid-Umfrage im Auftrag der Bild am Sonntag befürworteten nur 30 Prozent den Vorstoß, 48 Prozent lehnten ihn ab.