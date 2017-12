Die Parteivorsitzenden von Union und SPD sind bereit zur Aufnahme von Gesprächen über eine Regierungsbildung. Das sei ein Ergebnis aus der Runde der Parteichefs mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstagabend gewesen, berichten übereinstimmend die Nachrichtenagenturen dpa und Reuters. Damit seien aber noch keine Koalitionsgespräche beschlossen, auch eine Minderheitsregierung sei eine Möglichkeit.

Aus SPD-Kreisen war zu hören, es sei noch nichts entschieden. Es lägen weiterhin viele Optionen auf dem Tisch. Berichte darüber, es gebe bereits eine Verständigung zwischen SPD und Union darüber, in Gespräche über eine große Koalition einzutreten, wurden ausdrücklich zurückgewiesen. Die Parteichefs hatten am Freitagvormittag ihre Gremien über die Ergebnisse des Treffens mit Steinmeier informiert.



Erste Forderungen von Schulz für Groko

Die SPD-Spitze will sich dennoch nicht voreilig festlegen. Vizeparteichefin Manuela Schwesig machte vor einer Sitzung der engeren Parteiführung deutlich, dass es keine einheitliche Linie gibt. "Klar ist, dass wir in unserer Partei sehr, sehr unterschiedliche Meinungen haben, von massiver Ablehnung der großen Koalition, aber auch Skepsis vor Neuwahlen und vielen Befürwortern von dritten Möglichkeiten", sagte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. "Das Meinungsbild ist sehr verschieden." Deshalb gelte es, in Ruhe zu beraten und zu versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden.

SPD-Parteichef Martin Schulz nannte im Spiegel erste Bedingungen für eine Große Koalition. Er erklärte eine tiefgreifende Reform der Europäischen Union und des deutschen Sozialsystems zu Kernanliegen für die anstehenden Gespräche. "Eine positive Antwort auf Emmanuel Macron zu geben wird ein Kernelement bei jeder Verhandlung mit der SPD sein", sagte er. Schulz fordert die Einführung einer gemeinsamen europäischen Steuerpolitik sowie die Ernennung eines EU-Finanzministers.



Zudem seien eine gemeinsame europäische Sozialpolitik sowie einheitliche Standards in der Wirtschaftspolitik erforderlich. "Wir brauchen eine Neugründung Europas", sagt Schulz. Innenpolitisch werde seine Partei eine umfassende Erneuerung des Pflegesystems sowie der Gesundheitsversorgung zur Bedingung einer möglichen Regierungsbeteiligung machen. "Die Zwei-Klassen-Medizin muss abgeschafft werden", sagt der SPD-Chef. Deutschland brauche zudem eine "Bildungsrevolution". "Das sind die Projekte, mit denen wir Deutschland aus seinem Dornröschenschlaf wecken müssen."



Der CSU-Vorstand will sich nach Angaben eines Sprechers erst am Montag mit dem Gespräch der Chefs von Union und SPD mit Steinmeier befassen. Dann soll auch über die Nachfolge von CSU-Chef Ministerpräsidenten Horst Seehofer beraten werden.