Die Zahl der aus Deutschland abgeschobenen Menschen ist im vergangenen Jahr laut einem Bericht zurückgegangen. Im Jahr 2017 seien insgesamt 23.966 Flüchtlinge zurück in ihre Herkunftsstaaten geschickt worden, berichtetet die Bild am Sonntag unter Berufung auf Sicherheitskreise. Das seien 5,6 Prozent weniger als im Vorjahr.

Die Mehrzahl der Abschiebungen erfolgte dem Bericht zufolge auf dem Luftweg. 98 Prozent der Flüchtlinge seien per Flugzeug abgeschoben worden. Da die Charterkosten für eine Maschine zwischen 130.000 und 330.000 und Euro lägen, habe die Bundespolizei insgesamt elf Millionen Euro für die Flüge bezahlt. Unter den Abgeschobenen seien 60 als Gefährder eingestufte Personen gewesen.

In den Verhandlungen über eine Neuauflage der großen Koalition fordert die CSU, die Abschiebungen nach Afghanistan zu erhöhen. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Stephan Mayer (CSU) kritisierte das Auswärtige Amt unter Minister Sigmar Gabriel (SPD): "Das Auswärtige Amt ist seit einem halben Jahr mit der Neubewertung der Sicherheitslage in Afghanistan in Verzug", sagte Mayer der Bild am Sonntag. Eine solche Neubewertung sei dringend erforderlich, um die Abschiebezahlen zu erhöhen.



Viele abgelehnte Asylbewerber reisen freiwillig aus

Seit Dezember 2016 wurden laut Bild am Sonntag 174 Personen nach Afghanistan abgeschoben. Seit Mitte 2017 gilt mit Ausnahme von sogenannten Gefährdern und verurteilten Straftätern wegen der schlechten Sicherheitslage ein Abschiebestopp.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hatte vor einem Jahr gefordert, die Zahl der Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber "nochmals deutlich" zu steigern. Dafür sei eine "nationale Kraftanstrengung" nötig, sagte de Maizière.

Deutschland liegt bei der Rückkehrquote, also der Zahl der freiwilligen Ausreisen und Abschiebungen im Verhältnis zu den rechtskräftigen Ablehnungsbescheiden, im europäischen Vergleich vorne. 2016 errechnete die EU für Deutschland eine Quote von 106 Prozent, der europaweite Durchschnitt lag bei 46 Prozent. Auch in den ersten neuen Monaten 2017 verließen mehr abgelehnte Asylbewerber das Land, als im gleichen Zeitraum zur Ausreise aufgefordert wurden.