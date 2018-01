Es ist ein zentraler Streitpunkt in den Sondierungen über eine mögliche neue große Koalition: Doch die Union will die SPD dazu bewegen, schon in den nächsten zwei Wochen einen gemeinsamen Antrag zum Familiennachzug auf den Weg bringen. "Die SPD sollte noch im Januar gemeinsam mit uns im Bundestag dafür sorgen, dass der Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten weiter ausgesetzt bleibt", sagte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Stephan Harbarth (CDU). Sein Parteikollege Armin Schuster sagte, die CDU setze dabei "auf eine Einigung parallel zu Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen". Man wolle die SPD nicht provozieren, deshalb gebe es jetzt keine Vorbereitungen für einen eigenen Unionsantrag.

Der Familiennachzug ist noch bis Mitte März ausgesetzt und zwischen Union und SPD umstritten. CDU/CSU wollen ihn weiter verlängern, die SPD lehnt dies ab. Hinzu kommt, dass sich das SPD-geführte Auswärtige Amt darauf vorbereitet, ab Mitte März wieder Visa auszustellen. Das Ministerium verweist dabei auf die geltende Rechtslage. Die Union erklärte es jedoch für falsch, dass deutsche Botschaften und Konsulate jetzt schon Visa-Termine an Familienmitglieder von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus für die Zeit nach dem 16. März vergäben. Damit greife das Auswärtige Amt den laufenden Verhandlungen über eine mögliche Neuauflage der schwarz-roten Koalition vor.



Zu den Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus gehören auch viele Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien. Anders als Menschen, die als politisch Verfolgte oder nach der Genfer Konvention anerkannt werden, dürfen sie ihre Ehepartner und minderjährigen Kinder derzeit nicht zu sich holen. Der Familiennachzug von Eltern zu ihren Kindern ist generell nur für minderjährige Flüchtlinge erlaubt.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident, Armin Laschet (CDU), hatte zuletzt vorgeschlagen, den Familiennachzug für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutzstatus auf Härtefälle zu beschränken. Außerdem sollten diejenigen ihre Angehörigen nachholen dürfen, die Wohnung und Arbeit vorweisen könnten.

Während die Diskussion noch läuft, nehmen die Visastellen der hauptsächlich betroffenen Botschaften und Generalkonsulate Terminwünsche entgegen. Das wurde zu Beginn der Woche aus einer Antwort des Außenministeriums auf eine Anfrage der Linken-Politikerin Ulla Jelpke bekannt. Demnach informieren und beraten das Auswärtige Amt und die Auslandsvertretungen die Betroffenen.

Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Stephan Mayer (CSU), warnte in der Neuen Osnabrücker Zeitung: "Der nur geschäftsführende Außenminister Sigmar Gabriel sollte es mit Blick auf die Sondierungsverhandlungen tunlichst vermeiden, Fakten zu schaffen."

Fachkräftezuwanderungs- oder Einwanderungsgesetz

Unterdessen zeichnen sich am dritten Tag der Sondierungen von Union und SPD weitere Einigungen ab. Die Verhandlungspartner verständigten sich einem Zeitungsbericht zufolge auf ein Gesetz zur Steuerung der Fachkräfte-Zuwanderung nach Deutschland. Bis 2025 wollen sie zudem im Falle einer Neuauflage der großen Koalition das schnelle Internet in Deutschland flächendeckend ausbauen.

Beides geht nach Angaben der Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschlandaus einem Papier der Verhandlungsgruppe Wirtschaft, Verkehr und Digitalisierung hervor. Mit dem Gesetz zur Zuwanderung wollen Union und SPD dem Bericht zufolge den Zuzug qualifizierter Arbeitskräfte nach Deutschland steuern. Strittig sei aber noch, welchen Namen das Gesetz tragen soll. Die Union plädiere für Fachkräftezuwanderungsgesetz, die SPD für Einwanderungsgesetz.

In den Gesprächen gilt der Grundsatz, dass nichts vereinbart ist, bis alles vereinbart ist. Zum Auftakt der Runde am Dienstag hatte SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles die Union getadelt. "Es war sehr ärgerlich, dass es da gestern Durchstechereien gegeben hat von Zwischenergebnissen", sagte sie. "Ich kann nur alle in der Union auffordern, den Jamaika-Modus jetzt endgültig abzuschalten", mahnte Nahles. Während der gescheiterten Jamaika-Sondierungen von Union, Grünen und FDP waren immer wieder Zwischenstände der Gespräche durchgesickert. Für Donnerstag ist die letzte Verhandlungsrunde angesetzt – gerechnet wird mit einer Sitzung bis in die Nacht auf Freitag.