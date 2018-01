Bayerns Innenminister Markus Söder (CSU) will im Freistaat eine eigene Grenzpolizei einrichten und Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber rascher durchführen. Das sagte der designierte Ministerpräsident im Interview der Woche im Deutschlandfunk. Die Flüchtlingspolitik stehe als zentrale Frage über allem anderen, so Söder.

Schnellere Abschiebungen seien bislang wegen eines "Kompetenz-Wirrwarrs" vieler Behörden nicht gelungen, sagte Söder. Er wolle eine eigene Behörde dafür schaffen, die er als "eine Art Bayern-Bamf" bezeichnete – angelehnt an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf).



Mit Blick auf die AfD in Bayern sagte Söder, es gelte, die Zersplitterung des bürgerlichen Lagers zu verhindern. Das betreffe nicht nur die AfD, sondern auch die FDP in Bayern und die Freien Wähler. Bei der AfD müsse man zudem differenzieren zwischen den Wählern, die in der Mehrzahl ganz normale Leute seien und den Funktionären der Partei, die oft "verfassungsferne Gesinnungen" hätten.



Die Welt am Sonntag berichtete, die Zahl der Abschiebungen sei 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 5,6 Prozent gesunken. Im vergangenen Jahr wurden demnach 23.966 Flüchtlinge zurück in ihre Heimatländer gebracht; das seien 1.409 weniger als 2016.

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums begründete den Rückgang mit einem Sondereffekt. 2016 seien noch viele Flüchtlinge in Balkan-Staaten zurückgebracht worden. Diese Rückführungen in den Westbalkan seien im Vorjahr zu einem großen Teil abgeschlossen worden. Daher sei es ein "beachtlicher Erfolg", dass 2017 eine ähnlich hohe Zahl von Abschiebungen erreicht worden sei.