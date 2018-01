Die Boko-Haram-Miliz wird für Terror in Nigeria verantwortlich gemacht. © Florian Plaucheur/AFP/Getty Images

Deutsche Behörden haben in Oberbayern ein mutmaßliches Mitglied der nigerianischen Terrormiliz Boko Haram festgenommen. Der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe erließ Haftbefehl. Wie die Bundesanwaltschaft mitteilte, ist es die erste Festnahme eines Boko-Haram-Mitglieds in Deutschland.

Der 27-Jährige sitze wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen Terrorvereinigung in Untersuchungshaft, heißt es von der Bundesanwaltschaft. Der Mann stehe im Verdacht, sich 2013 Boko Haram angeschlossen und an Angriffen auf Zivilisten teilgenommen zu haben.

Der Mann soll bei vier Angriffen auf die nigerianische Zivilbevölkerung dabei gewesen sein. Bei zwei Überfällen auf Schulen sowie einem Angriff auf ein Dorf soll er mehrere Menschen getötet haben. Er soll auch bei einem Überfall auf ein Dorf beteiligt gewesen sein, bei dem Mädchen als Geiseln genommen wurden und eine Kirche niedergebrannt wurde. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft räumte der Verdächtige selbst ein, bei den Attacken auf die Schulen und das Dorf mitgewirkt und dabei Menschen getötet zu haben.



Boko Haram ist mit der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) verbündet und kämpft für die Errichtung eines islamischen Gottesstaats im mehrheitlich muslimischen Nordosten Nigerias. Die Organisation versucht dies laut Bundesanwaltschaft insbesondere durch gezielte Tötungen, Geiselnahmen und Entführungen zu erreichen. Der Terror richte sich systematisch gegen Repräsentanten des nigerianischen Staates und auch gegen die Zivilbevölkerung.



Zum Jahreswechsel hatte es in Nigeria mehrere Militäreinsätze gegen Boko Haram gegeben. Dabei konnten sich nach Militärangaben mehr als 700 Menschen aus der Gefangenschaft befreien, vor allem Bauern, Fischer und deren Familien. Sie waren von den Islamisten als Arbeitssklaven gehalten worden, teilte das Militär mit. Außerdem hätten sich knapp 1.000 Boko-Haram-Kämpfer ergeben.