Die drei Bundestagsausschüsse, in denen die AfD den Vorsitzenden stellen kann, stehen fest. Die Fraktionsführungen im Bundestag einigten sich darauf, dass die AfD den Vorsitz im Haushaltsausschuss, im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz sowie im Tourismusausschuss stellen kann.



Für den Vorsitz sind nach Informationen von ZEIT ONLINE erste Namen im Gespräch, nominiert werden sollen sie im Verlauf des Nachmittags. Für den Vorsitz des Haushaltsausschusses könnte die Fraktion den Finanzfachmann Peter Boehringer nominieren. Den Vorsitz des Rechtsausschusses dürfte der bisherige Oberstaatsanwalt Roman Reusch einnehmen.



Reusch war vergangene Woche als Kandidat der AfD-Fraktion für einen Sitz im Kontrollgremium für die Geheimdienste durchgefallen. Ihm wird vorgeworfen, sich mit scharfen Worten und pauschalisierend über die Kriminalität von Migranten geäußert zu haben. Die Fraktion hat Reusch bereits nominiert – ob die Ausschussmitglieder ihn dann tatsächlich zum Vorsitzenden wählen, wird sich bei der konstituierenden Sitzung zeigen. Die ist voraussichtlich für den 31. Januar angesetzt.



Lesen Sie die Übersicht zum Die Bundestagsabgeordneten der AfD in einer optimierten Fassung. Diese interaktive Präsentation kann mit Ihrem Browser nicht dargestellt werden.

Von Storch in Amri-Untersuchungsausschuss

Die Fraktion beschloss zudem, welche Abgeordneten sie in welchen der 23 Ausschüsse entsenden will. Insgesamt hat sie 102 Ausschusssitze und ebenso viele Stellvertreterposten zu vergeben, wobei ihr jeweils zwischen zwei und sechs Abgeordnete zustehen. Fraktionsvize Beatrix von Storch soll für die AfD in den Untersuchungsausschuss zum Fall Anis Amri gehen, der mögliches Behördenversagen im Zusammenhang mit dem Terroranschlag vom Berliner Breitscheidplatz aufarbeiten soll. Zehn der AfD-Abgeordneten sind in zwei Ausschüssen vertreten.

In den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz will die AfD vor allem Juristen entsenden. Der umstrittene Dresdner Richter Jens Maier ist unter ihnen, der Thüringer Rechtsanwalt Stephan Brandner, der bayerische Wirtschaftsjurist Matthias Peterka und der Rechtsfachmann Fabian Jacobi aus NRW. Maier und Brandner gehören zu dem innerparteilichen Lager um den Thüringer Nationalisten Björn Höcke.

Die Einigung über die Aufteilung der Vorsitze wurde nicht wie bisher einvernehmlich im Ältestenrat getroffen. Vielmehr verständigten sich die Fraktionsspitzen darauf, den Zugriff auf die Vorsitzposten nach dem Sainte-Lague/Schepers-Verfahren zu ermitteln. Dabei dürfen die Fraktionen nach einem bestimmten Schlüssel reihum wählen, in welchem Ausschuss sie den Vorsitz stellen wollen.



Auf den ursprünglich von der AfD auch angestrebten Vorsitz des Kulturausschusses griff dabei offenbar eine andere Fraktion zu, bevor die AfD ihn sich sichern konnte. Als Mitglieder im Kulturausschuss sind nach wie vor der baden-württembergische Abgeordnete Marc Jongen im Gespräch, weiterhin beansprucht der NRW-Parlamentarier Martin Renner einen Sitz für sich. Jongen hatte den Ausschussvorsitz angestrebt. Dagegen hatten Kulturschaffende öffentlich protestiert, da es in dem Ausschuss auch um Erinnerungspolitik geht und es in der Partei salonfähig ist, das Holocaust-Mahnmal als "Denkmal der Schande" zu bezeichnen.