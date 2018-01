Der CSU-Vorstand hat sich einstimmig für Koalitionsverhandlungen der Union mit der SPD ausgesprochen. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sagte nach einer Vorstandssitzung: "Ich glaube, es ist eine sehr gute Basis, jetzt in die Koalitionsverhandlungen zu gehen." Die CSU jedenfalls sei zufrieden mit dem erzielten Ergebnis der Sondierungsgespräche. "Wir haben die Aufgabe, dass wir dieses Sondierungsergebnis ins Ziel bringen – alle miteinander."



Über Befürworter und Gegner in der SPD, in der die Ergebnisse umstritten sind, wolle er nicht spekulieren. Am 21. Januar soll ein SPD-Sonderparteitag über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden. "Ich appelliere nur an die SPD, die Auswirkungen eines negativen Votums schon auch in Betracht zu ziehen", sagte Scheuer. CSU-Chef Horst Seehofer hatte zuvor die Forderungen von Teilen der SPD nach Nachbesserungen kategorisch zurückgewiesen.

Auch der SPD-Vorstand hat bereits Koalitionsgesprächen zugestimmt – allerdings mit sechs Gegenstimmen. Nach dem Ende der Sondierungsgespräche am Freitagmorgen hatten sich führende Genossen zu Wort gemeldet: Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte dem Tagesspiegel, er sehe eine Wiederauflage der großen Koalition "sehr kritisch". Mit den Kompromissen beim Thema Wohnen und Migration sei er noch unzufrieden. Hessens SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel will an "zentralen Punkten" nachverhandeln, etwa bei Gesundheit, Steuern und Arbeitsmarkt. SPD-Vize Ralf Stegner möchte vor allem das Ende der sachgrundlosen Befristung zur Koalitionsbedingung machen.



Dafür gab es Kritik vonseiten der Union: CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt forderte den Parteivorsitzenden Martin Schulz auf, die interne Kritik in der SPD beenden. Schulz müsse jetzt zeigen, "dass die SPD ein ver­läss­li­cher Koalitions­part­ner sein kann und er den Zwer­gen­auf­stand in Griff be­kommt", sagte er der Bild am Sonntag. Ähnlich äußersten sich führende CDU-Politiker.